FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POVRATAK U PROŠLOST /

Kim Kardashian podijelila fotografije iz 1987. i pokazala kako je tada izgledala

Kim Kardashian podijelila fotografije iz 1987. i pokazala kako je tada izgledala
×
Foto: TheImageDirect.com/The Image Direct/Profimedia

Dodala je i emotivan detalj kako im je kostime naručila njezina baka Mary Jo Shannon iz svoje trgovine

20.2.2026.
21:59
Antonela Ištvan
TheImageDirect.com/The Image Direct/Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Kim Kardashian (45), globalna ikona, poduzetnica i jedna od najutjecajnijih osoba na društvenim mrežama, privukla je pažnju svojih milijuna pratitelja dirljivim povratkom u prošlost podijelivši rijetke fotografije iz djetinjstva koje otkrivaju njezine prve scenske korake.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kim Kardashian (@kimkardashian)

Uspomena na prve scenske korake

Na objavljenim fotografijama vidimo mladu Kim, tada sedmogodišnju djevojčicu, kako pozira s prijateljicama u identičnim sjajnim kostimima s uzorkom leoparda. U opisu objave, Kim je otkrila da su fotografije nastale davne 1987. godine na dan školskog natjecanja talenata. Zajedno sa svojim "životnim prijateljicama", kako ih je nazvala, izvela je veliki hit Belinde Carlisle "Heaven Is a Place on Earth".

"Ja i neke od mojih životnih prijateljica. Godina je bila 1987. Taj dan smo za talent show izvele pjesmu Belinde Carlisle 'Heaven is a Place on Earth'", napisala je Kim. Dodala je i emotivan detalj kako im je kostime naručila njezina baka Mary Jo "MJ" Shannon iz svoje trgovine, a nastup su marljivo vježbale u podrumu jedne od prijateljica. Cijeli je događaj, otkrila je, snimio njezin otac, pokojni Robert Kardashian, a Kim je izrazila želju da pronađe tu vrijednu snimku. Objava je izazvala lavinu pozitivnih komentara, a obožavatelji su iskazali oduševljenje ovim rijetkim uvidom u njezino djetinjstvo.

Kim Kardashian podijelila fotografije iz 1987. i pokazala kako je tada izgledala
Foto: PLANET PHOTOS/Planet/Profimedia

Od dječje predstave do svjetske slave

Ova nostalgična objava pruža zanimljiv kontrast današnjem životu Kim Kardashian, koja stoji na čelu višemilijunskog poslovnog carstva. Dok se kao djevojčica pripremala za nastup u podrumu, danas upravlja brendom SKIMS, koji je procijenjen na vrtoglavih pet milijardi dolara i nedavno je otvorio ogromnu trgovinu u Chicagu. Njezina ambicija nije ograničena samo na modu; Kim je nedavno ostvarila zapaženu ulogu u pravnoj drami "All's Fair", a trenutno snima i svoj prvi film u glavnoj ulozi "The Fifth Wheel".

Uz sve to, Kim ne odustaje ni od svog sna da postane odvjetnica. Iako je krajem 2025. godine pala na pravosudnom ispitu u Kaliforniji, odlučno je najavila da će ga ponovno polagati tijekom 2026. godine. U privatnom životu, majka je četvero djece i mentorica svojoj dvanaestogodišnjoj kćeri North West, koja već pokreće vlastiti brend. Ova objava iz 1987. godine tako služi kao podsjetnik da je i iza jedne od najmoćnijih žena današnjice također nekoć stajala djevojčica s velikim snovima, koja je s prijateljicama vježbala koreografiju za prvu školsku priredbu.

 

POGLEDAJTE VIDEO: Ovo nije Cortina niti okolica Maribora! Boris Mišević usred bijelog kaosa: 'Bit će zanimljiva noć' 

Kim KardashianDjetinjstvoKardashian-jenner
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx