Kim Kardashian podijelila fotografije iz 1987. i pokazala kako je tada izgledala

Kim Kardashian (45), globalna ikona, poduzetnica i jedna od najutjecajnijih osoba na društvenim mrežama, privukla je pažnju svojih milijuna pratitelja dirljivim povratkom u prošlost podijelivši rijetke fotografije iz djetinjstva koje otkrivaju njezine prve scenske korake.

Uspomena na prve scenske korake

Na objavljenim fotografijama vidimo mladu Kim, tada sedmogodišnju djevojčicu, kako pozira s prijateljicama u identičnim sjajnim kostimima s uzorkom leoparda. U opisu objave, Kim je otkrila da su fotografije nastale davne 1987. godine na dan školskog natjecanja talenata. Zajedno sa svojim "životnim prijateljicama", kako ih je nazvala, izvela je veliki hit Belinde Carlisle "Heaven Is a Place on Earth".

"Ja i neke od mojih životnih prijateljica. Godina je bila 1987. Taj dan smo za talent show izvele pjesmu Belinde Carlisle 'Heaven is a Place on Earth'", napisala je Kim. Dodala je i emotivan detalj kako im je kostime naručila njezina baka Mary Jo "MJ" Shannon iz svoje trgovine, a nastup su marljivo vježbale u podrumu jedne od prijateljica. Cijeli je događaj, otkrila je, snimio njezin otac, pokojni Robert Kardashian, a Kim je izrazila želju da pronađe tu vrijednu snimku. Objava je izazvala lavinu pozitivnih komentara, a obožavatelji su iskazali oduševljenje ovim rijetkim uvidom u njezino djetinjstvo.

Od dječje predstave do svjetske slave

Ova nostalgična objava pruža zanimljiv kontrast današnjem životu Kim Kardashian, koja stoji na čelu višemilijunskog poslovnog carstva. Dok se kao djevojčica pripremala za nastup u podrumu, danas upravlja brendom SKIMS, koji je procijenjen na vrtoglavih pet milijardi dolara i nedavno je otvorio ogromnu trgovinu u Chicagu. Njezina ambicija nije ograničena samo na modu; Kim je nedavno ostvarila zapaženu ulogu u pravnoj drami "All's Fair", a trenutno snima i svoj prvi film u glavnoj ulozi "The Fifth Wheel".

Uz sve to, Kim ne odustaje ni od svog sna da postane odvjetnica. Iako je krajem 2025. godine pala na pravosudnom ispitu u Kaliforniji, odlučno je najavila da će ga ponovno polagati tijekom 2026. godine. U privatnom životu, majka je četvero djece i mentorica svojoj dvanaestogodišnjoj kćeri North West, koja već pokreće vlastiti brend. Ova objava iz 1987. godine tako služi kao podsjetnik da je i iza jedne od najmoćnijih žena današnjice također nekoć stajala djevojčica s velikim snovima, koja je s prijateljicama vježbala koreografiju za prvu školsku priredbu.