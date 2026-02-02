Novi par u Hollywoodu? Kim Kardashian i Lewis Hamilton viđeni tijekom romantičnog vikenda

Zvijezda Formule 1, Lewis Hamilton, navodno je u vezi s američkom reality zvijezdom Kim Kardashian, a britanski The Sun otkriva detalje njihovog romantičnog vikenda u Cotswoldsu. Par je uživao u luksuznom bijegu izvan grada, uključujući privatnu večeru i masažu za parove u ekskluzivnom kompleksu Estelle Manor u Witneyju.

Kim (45) stigla je privatnim zrakoplovom iz Los Angelesa, dok je Lewis (41) doputovao helikopterom iz Londona. Izvori tvrde da su imali cijeli spa samo za sebe i da je večera održana u privatnoj prostoriji kako bi izbjegli ostale goste.

„Sve je djelovalo vrlo romantično. Oni su iskoristili sve što im je nudilo imanje, a tjelohranitelji su bili nenametljivi“, rekao je izvor.

Kim je doputovala s osam kovčega s utisnutim imenom, dok je jedan od tjelohranitelja nosio njezinu luksuznu Birkin torbu. Par je boravak završio u nedjelju ujutro, a Lewis je viđen u teretani i na šetnji imanjem prije odlaska.

Dugogodišnji poznanici

Poznanstvo Lewisa i Kim traje godinama. Hamilton je bio blizak i s bivšim suprugom Kim, reperom Kanyeom Westom, a prijateljstvo je razvio i s Kendall Jenner. Par je posljednji put viđen zajedno nakon novogodišnje zabave Kate Hudson u Aspenu.

Lewisov ljubavni život godinama je pod budnim okom medija – od dugogodišnje veze s Nicole Scherzinger, do spekulacija o drugim zvijezdama. Kim, s druge strane, nakon razvoda od Kanyea, navodno je tražila partnera s jasnim kriterijima. Ovaj luksuzni vikend u Cotswoldsu samo je pojačao nagađanja o njihovoj romansi.

POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte dnevni drijemež veličanstvenih grabljivica: 'Neka ih, ionako nema više ptica'