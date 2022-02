Nekadašnja zvijezda grupe Atomic Kitten, Kerry Katona (41) priznala je da se osjeća neugodno u vlastitoj koži, unatoč tome što živi zdravim načinom života. Naime, Kerry je nekada bila seks simbol, a danas se bori s viškom kilograma.

'Osjećam se neugodno u svojoj koži'

Kerry je otkrila da je rezervirala konzultacije kako bi ponovno smanjila grudi. "Ovog tjedna idem na konzultacije kako bih provjerila svoje grudi nakon što sam ih prošle godine smanjila. Idem samo na pregled da vidim je li sve kako treba. Zapravo imam osjećaj kao da su mi grudi narasle! Trenutačno se još uvijek osjećam vrlo neugodno u svojoj koži", napisala je Kerry na Instagramu.

"Bez obzira na to koliko sam zdrava i koliko naporno treniram, čini mi se da ne mogu smršavjeti. Nemam ni osjećaj da sam u svom tijelu! Gledam se u ogledalo i plačem svaki dan", dodala je. Majka petero djece rekla je da je pretjerala za Božić i kada je bila u lockdownu zbog pandemije zaklela se da će smršavjeti, piše The Sun. TV zvijezda je ranije ovog mjeseca objasnila da se osjeća krivom kako se ponaša prema sebi, zbog čega se osjeća tužno i dovodi je do toga da jede više.

Ranije je Kerry objasnila da nije mogla ići u teretanu jer bi ljudi buljili u nju. Kerry je rekla obožavateljima: "Svi moramo negdje početi, a ja se ne osjećam dovoljno ugodno da ovo radim upravo sada. Znam da kad idem u teretanu svi bulje u mene zbog toga što sam", požalila se Kerry pratiteljima na Instagramu.

Naime, Kerry je smanjila grudi još u srpnju. Prošle je godine dosta smršavjela te je pala za nekoliko konfekcijskih brojeva. No, rekla je da nije uspjela zadržati težinu i to dolazi nakon što je na Instagramu objavila kako mrzi svoj "plus-size" okvir.

"U ovom trenutku imam najveću težinu. Tako sam jadna jer se osjećam tako velikom. Mogu samo plakati. Dokumentirat ću ovaj gubitak težine. Osjećam se stvarno debelo i ružno u trenutku. Stvarno me rastužuje i ništa mi od odjeće ne pristaje", požalila se Kerry na Instagramu te se nakon toga bacila na posao kako bi smršavjela i vratila se u formu.

Izgled Kerry Katone mijenjao se kroz godine, iz Atomic Kittena je izašla zbog trudnoće, nakon čega nikako nije mogla smršavjeti. Ova pjevačica iza sebe ima neuspješna braka i petero djece, trenutno je zaručena za devet godina mlađeg Ryana Mahoneya.