Srpska pjevačica Anica Milenković (43) povukla se iz javnosti te se dugo borila s viškom kilograma. Ona se sada vratila ljepša nego ikada. Naime, Anica je u periodu od šest mjeseci smršavjela čak 52 kilograma, piše Kurir.

"U prvoj trudnoći sam se mnogo udebljala jer sam se opustila. Do tada sam trenirala i pazila što jedem jer sam sklona debljanju. Kada sam prije 12 godina rodila kćer Barbaru, uspjela sam smršaviti, a onda je uslijedila druga trudnoća. Opet sam smršavila, ali je moj sin Filip rođen bez sluha i ugradili su mu implant kada je imao godinu dana. Zbog njegovih operacija i stresa počela sam se naglo debljati", otkrila je Anica za Hit informer.

Ona se je posvetila sebi nakon sinovog oporavka.

Mislila je odustati

"Pila sam razne preparate, držala sam dijete, išla kod liječnika, ali sam brzo odustajala. Po preporuci prijatelja, 2018. godine došla sam do nutricioniste i fitness trenerice… Rekla sam sebi 'Sve sam probala, ne košta me ništa da probam i s njom'. Tada mi se izgled počeo mijenjati, ali i život. S njenom prehranom sam za kratko vrijeme, od lipnja do prosinca, sa 115 kilograma spala na 63. Želim imati 58 kilograma, pa idem prema tom cilju", ispričala je.

Anica je kazala da je na početku pomišljala da odustane jer joj je teško pala nova prehrana.

"Nisam mogla bez kruha i slatkiša, ali poslije prvih sedam dana nisam više imala problem. Najgora su prva tri dana novog režima. Htjela sam odustati, no moja trenerica je stalno bila uz mene i nije mi to dopustila. Kada sam poslije tri dana vidjela koliko sam se osjećala dobro i primijetila da više nisam naduta te da nemam glavobolje, nisam ni pomišljala da odustanem. Kada se danas pogledam u ogledalo, vidim zdravu ženu lijepog izgleda i znam da više neću dozvoliti da se to promijeni", rekla je.