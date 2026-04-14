STRAH ZA ŽIVOT /

Kerry Katona hitno hospitalizirana u Londonu: 'Lice i govor su mi se pogoršavali'

Kerry Katona hitno hospitalizirana u Londonu: 'Lice i govor su mi se pogoršavali'
Foto: Stephen Crawshaw/BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia

Kerry Katona, reality zvijezda i bivša pjevačica primijetila je da joj s licem nešto nije u redu te je bila hospitalizirana zbog moždanog udara

14.4.2026.
13:22
Hot.hr
Kerry Katona (45), bivša pjevačica grupe Atomic Kitten, bila je u Londonu sa svojim partnerom Paolo Margaglione (33) i kćeri Heidi (19) kako bi gledali predstavu u kojoj glumi najstarija kći Molly (24). Tijekom izvedbe primijetila je da joj s licem "nešto nije uredu".

"Otišla sam na toalet i primijetila da mi lice nije u redu. Heidi je rekla: "Mama, što nije u redu s tvojim licem?" i počela sam paničariti. Diskretno sam otišla, vratila se u hotel i tražila liječnika i rekla sam osoblju da nešto nije uredu", ispričala je Kerry za The Mirror. 

Katona je ispričala da su ju hitno prevezli iz bolnice St Thomas’ u bolnicu King’s College Hospital pošto su sumnjali na možadni udar. 

"Sijevali su mi svjetlom u oči dok su mi se lice i govor pogoršavali", ispričala je svoje iskustvo. 

'Imam probadajuću bol u glavi i ne govorim ispravno'

Kerry je rekla da je bila jako uplašena i pribojavala se najgoreg, no nakon CT pregleda, doktori su isključili moždani udar i otkrili da je o “odgođenom stresu”, stanju koje se može javiti nakon razdoblja velikog psihičkog rasterećenja.

Pjevačica je objasnila da joj se simptomi povremeno vraćaju.

"S vremena na vrijeme imam probadajuću bol u glavi. Primjećujem i govor, iako u glavi mislim da govorim ispravno, uživo ne zvuči dobro. Liječnici su rekli da će se to vraćati. Ali želim ići na logopedsku terapiju i vježbe za lice", ispričala je Katona. 

Nakon incidenta otputovala je s obitelji na odmor u Španjolsku zbog rođendana kćeri Dylan-Jorge (12), ali kada se vrati u London, planira daljnje preglede. 

Upoznali se na snimanju emisije

Kerry je osobnog trenera Paola upoznala na snimanju emisije "Celebs Go Dating", koja je počela s produkcijom oko travnja 2025. godine. Par je svoju vezu potvrdio u lipnju iste godine, a nakon samo dva mjeseca zajedno su se uselili. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Katona ima kćeri Molly (24) i Lilly-Sue (23) s bivšim Brian McFadden, Heidi (19) i Maxa (17) s bivšim Markom Croftom te Dylan-Jorge (12) s pokojnim suprugom Georgeom Kayem. Margaglione je otac dviju kćeri, Milani i Nole, iz prethodne veze.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

