Kendall Jenner pozirala potpuno gola i izazvala lavinu reakcija

Supermodel i poduzetnica Kendall Jenner (30) još je jednom dokazala zašto nosi titulu jedne od najutjecajnijih osoba na svijetu. Svojom posljednjom objavom na Instagramu, serijom intimnih fotografija uz jednostavan opis "nedjelja", izazvala je lavinu reakcija i u samo nekoliko sati prikupila milijune lajkova, potvrđujući tako početak nove, odvažnije faze svog života.

Objavila je više fotografija. Na prvoj Kendall pozira u donjem rublju, a na ostalima je potpuno naga te leži na krevetu i sjedi u fotelji skvrćenih nogu kako bi prekrila određen dio tijela. Umjetnički dojam i prigušeno svjetlo naglašavaju njezinu prirodnu ljepotu, a samouvjeren pogled u kameru šalje snažnu poruku o prihvaćanju vlastitog tijela. Iako je poznata po tome da svoj privatni život drži dalje od očiju javnosti u usporedbi sa svojim sestrama, ovom objavom je napravila iznimku.

Objasnila je u popularnom podcastu "In Your Dreams" kako je svoje dvadesete provela u uzastopnim dugogodišnjim vezama te da se sada, na pragu novog desetljeća života, želi posvetiti isključivo sebi i osobnom rastu. Fotografije stoga nisu samo provokacija, već i vizualna manifestacija njezine odluke da preuzme potpunu kontrolu nad svojim životom i imidžem. Ovaj potez dodatno dobiva značaj budući da je u istom podcastu demantirala dugogodišnje glasine o plastičnim operacijama lica, naglašavajući da je njezina ljepota prirodna, što ove fotografije nastoje dočarati.

Podijeljene reakcije

Kao što se i moglo očekivati, objava je izazvala burne reakcije njezinih brojnih pratitelja. Dok su jedni oduševljeno ostavljali komentare poput "Prekrasna", "Princeza" i "Nevjerojatna", drugi su izrazili zabrinutost zbog utjecaja koji takav sadržaj ima na mlađu publiku. "Znaš li da te djevojčice prate, ove fotografije nisu primjerene", glasio je jedan od kritičkih komentara. Ipak, većina je stala u njezinu obranu, slaveći njezinu slobodu i "savršenu kreaciju prirode".

I dok se na internetu vode rasprave, Kendall Jenner nastavlja nizati poslovne uspjehe koji potvrđuju njezin status globalne ikone. Početkom siječnja 2026. postala je zaštitno lice dviju velikih parfemskih kampanja, za brendove Tory Burch i Emporio Armani. Istovremeno, aktivno sudjeluje na Tjednu visoke mode u Parizu, gdje je viđena na prestižnoj reviji modne kuće Schiaparelli.

Za Kendall Jenner, ova objava predstavlja hrabar iskorak i potvrdu nove životne etape u kojoj su sloboda, samopouzdanje i autentičnost na prvom mjestu.