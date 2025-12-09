FREEMAIL
Kelly Osbourne iznenadila promjenom izgleda i komentirala svoj drastični gubitak kilograma

Kelly Osbourne iznenadila promjenom izgleda i komentirala svoj drastični gubitak kilograma
Foto: Brett Cove/shutterstock Editorial/profimedia

Važno je napomenuti kako se TV zvijezda prethodno podvrgnula operaciji želučane premosnice

9.12.2025.
22:34
Matea Bahovec
Brett Cove/shutterstock Editorial/profimedia
Kći poznatog Ozzyja i Sharon, Kelly Osbourne (41) pokazala je svoju vitku figuru u elegantnom sivom kombinezonu na predstavljanju nove kolekcije pekarskog kuhinjskog pribora Juliet Sear u londonskom Fortnum & Masonu.

Kelly je odisala profinjenošću u kombinezonu s izraženim ovratnikom, podvrnutim rukavima i suženim nogavicama dok je pozirala u luksuznoj robnoj kući. Kombinaciju je dodatno naglasila zlatnom ogrlicom s više privjesaka u obliku križa, crnim kožnim remenom i crnim sandalama na petu s trakicama koje su joj vizualno produljile figuru.

Kelly Osbourne iznenadila promjenom izgleda i komentirala svoj drastični gubitak kilograma
Foto: Brett Cove/shutterstock Editorial/profimedia

Novi imidž

Kelly je pokazala i novu, plavu nijansu kose, oblikovanu u voluminozne, raskošne kovrče. U međuvremenu, poznata slastičarka iz emisije This Morning, Juliet Sear (51), blistala je u elegantnoj haljini s leopard uzorkom i crnim najlonkama dok je s Kelly pozirala za selfije i fotografije tijekom događanja.

Svojom promjenom frizure Kelly je iznenadila pratitelje u videozapisu koji je nedavno objavila na Instagram priču. „Jedini način da je prepoznam bio je njezin glas, zvučala je kao majka“, komentirali su fanovi.

Drastični gubitak kilograma

Kelly je ranije otvoreno govorila o postporođajnom gubitku od gotovo 40 kilograma i demantirala da je koristila Ozempic. Otkrila je kako je brzo smršavjela izbacivši „šećer i ugljikohidrate“, a ne koristeći popularni 'holivudski' lijek za mršavljenje.

Prvi put se osvrnula na svoj gubitak kilograma u travnju prošle godine, rekavši kako nema pojma otkud glasine da je koristila Ozempic. Za Extra je izjavila: „Znam da svi misle da sam uzimala Ozempic. Nisam. Ne znam odakle je to došlo. Moja mama je uzimala Ozempic.“

Kelly Osbourne iznenadila promjenom izgleda i komentirala svoj drastični gubitak kilograma
Foto: Profimedia

Zvijezda je objasnila i kako je gubitak kilograma započeo nakon što je tijekom trudnoće razvila gestacijski dijabetes.

„Imala sam gestacijski dijabetes i morala sam izgubiti kilograme koje sam dobila u trudnoći, jer sam inače imala veći rizik da zaista razvijem dijabetes, što nisam htjela. Izbacila sam šećer i ugljikohidrate i brzo smršavjela.“, kazala je, no važno je napomenuti kako se prethodno podvrgnula operaciji želučane premosnice. 

 

