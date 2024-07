Jedna od najvećih regionalnih legendi, Zdravko Čolić, već je desetljećima prepoznatljivo lice u glazbenoj industriji, a svoj je privatni i obiteljski život kroz gotovo cijelu karijeru držao podalje od očiju javnosti. O njegovoj supruzi i kćerima malo se toga može zaključiti prema intervjuima koje je davao, no u zadnje vrijeme njegova se kći Una češće pojavljuje u medijima nego slavni pjevač.

Lijepa Una na svojoj je Instagram priči zaintrigirala fanove fotografijom s ljetnog odmora, gdje pozira bez gornjeg dijela kupaćeg kostima, a u kadru se našla i njezina stražnjica.

Foto: Instagram Una Čolić

Atraktivna 22-godišnjakinja koja izgledom podosta nalikuje na svog oca, fotografijom s plaže počastila je i prošloga tjedna kada je pokazala svoje zanosne obline u golišavom kompletiću.

Povodom kćerinih izazovnih izdanja za društvene mreže, nedavno se oglasio i tata Čolić.

"Ona samo nešto slika. Ja je ukorim, ne volim to, ali ne mogu joj zabraniti. Ona je takva. Jednostavno, komunicira s ljudima, voli se slikati. Sa mnom se slikaju. Ja nisam nikad takav bio, što manje, to bolje. Samo kad moram, zbog posla. A ona samo telefon. Ja joj ne mogu zabraniti, što da joj radim. To je drugačije potpuno nego što je nekad bilo," rekao je Zdravko Čolić.

Inače, Una je prava Instagram-zvijezda koja redovito dijeli svoj luksuzni život s pratiteljima. Završila je privatnu gimnaziju na Košutnjaku, a prošle godine upisala je fakultet. Prije nego što je položila vozački ispit, otac joj je osigurao privatnog vozača. Na društvenim mrežama često objavljuje fotografije sa svojih putovanja gdje odsjedaju u najekskluzivnijim hotelima, a pažnju privlači i svojim atraktivnim izgledom.

