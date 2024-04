Kći bosanskohercegovačkog pjevača Zdravka Čolića (72), Una Čolić nedavno je objavila provokativnu fotografiju. Pozirala je ispred ogledala u kupaonici, odjevena u jednodijelni crni kupaći kostim te ogrnuta bijelim hotelskim ogrtačem.

Ostatak fotografija u toj objavi sadržavao je prizor odmarališta, poput bazena, ležaljke, saune, zabavnog parka, luksuzne sobe te stola napunjenog hranom.

Nije sretan, ali ne može joj zabraniti

Ranije je o njezinim fotografijama prgovorio i Zdravko Čolić, koji je rekao da mu se ne sviđa to, ali ne može joj zabraniti.

"Ona samo nešto slika. Ja je ukorim, ne volim to, ali ne mogu joj zabraniti. Ona je takva. Jednostavno, komunicira s ljudima, voli da se slika. Sa mnom se slikaju. Ja nisam nikad takav bio, što manje, to bolje. Samo kad moram, zbog posla. A ona samo telefon. Ja ne mogu da joj zabranim, što da joj radim. To je drugačije potpuno nego što je nekad bilo. Prije si morao fotografa unajmiti da te slika ili si morao imati dobar fotoaparat kući, pa onda čekaš da izradiš slike", objasnio je Čolić.

Foto: Instagram Foto: Instagram Una i Zdravko Čolić

Una je inače vrlo aktivna na društvenim mrežama. Često objavljuje svoje fotografije iz izlazaka, luksuznih restorana i putovanja na koja stalno ide, a fanovi se na svakoj dive njezinom izgledu.

