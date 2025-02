Jelena Rozga po prvi put progovorila o udaji za Ivana Huljića

Pjevačica Jelena Rozga (47) sinoć je nastupila na dodjeli nagrada 'Cesarica' i zasluženo osvojila nagradu za hit srpnja. Ovo je bilo njezino prvo pojavljivanje nakon što su se pojavili medijski napisi o njezinoj navodnoj udaji za skladatelja i glazbenika Ivana Huljića. A za Story je na tom događaju odgovorila na nagađanja i otkrila pravu istinu iz prve ruke.

"Zaljubljena sam i sretna, to je istina, ali da se udajem, ne udajem. Polako, polako, ima vremena. Pogotovo ne planiram dva vjenčanja kako pišu", ozjavila je.

Osvrnula se i na medijske napise o njezinim navodnim vjenčanjima.

Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL

"Ma sada me više ništa ne smeta i ne uzrujava. Nekad sam se guglala, ali sam prestala jer sam shvatila da mi ne treba to jer se samo uzrujam kad tako izlaze neke laži, neistine. Sada me više ništa ne dotiče", rekla je.

Foto: Goran Stanzl/Pixsell

Podsjećamo, iako Jelena nije javno potvrdila navode o ljubavi s 11 godina mlađim glazbenikom Ivanom Huljićem (37), sinom poznatog glazbenika Tončija Huljića (63), ranije je priznala da je njen izabranik bio prisutan na njezinom koncertu u Beogradu. Tamo joj je davao podršku, a nedavno su objavljene i njihove ekskluzivne fotografije iz Budimpešte kada su zajedno posjetili koncert grupe Coldplay.

