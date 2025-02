Kći Zdravka Čolića objavila fotografiju koja nije za one slaba srca: 'Ne mogu joj zabraniti'

Bosanskohercegovački pjevač zabavne glazbe Zdravko Čolić (73) u braku sa suprugom Aleksandrom ima dvije kćeri Unu (23) i Laru (18).

Una redovito objavljuje fotografije s putovanja i izlazaka, a njena posljednja objava na Instagramu ponovno je privukla veliku pažnju na društvenoj mreži.

Objavila je fotografiju u odvažnom izdanju. Za noćni izlazak odjenula je crni sako od satena i korzet koji je isticao njezino poprsje. Za ovu priliku odabrala je luksuznu Gucci torbicu koja košta 1700 eura.

Čoliću se ne sviđa fotografiranje svega

Čolić obično izbjegava govoriti o svojoj obitelji, no jednom je spomenuo svoju stariju kćer Unu, koja je postala popularna na društvenim mrežama.

"Ona samo nešto fotografira. Ja je kaznim, ne volim to, ali ne mogu joj zabraniti. Ona je takva… Jednostavno, komunicira s ljudima, voli se fotografirati. Sa mnom se fotografiraju. Ja nisam nikad takav bio, što manje, to bolje. Samo kad moram, zbog posla, a ona - samo mobitel. Ne mogu joj zabraniti, što da joj radim. To je drugačije potpuno nego što je nekad bilo. Prije si morao fotografa unajmiti da te fotografira ili si morao imati dobar fotoaparat kod kuće pa si onda morao čekati da izradiš fotografije", rekao je jednom Zdravko Čolić.

Tada je istaknuo da je njegova supruga Aleksandra više posvećena odgoju djece, dok je on popustljiviji.

"No, bez obzira na to, trudim se da odgoj ne pati, kao ni tradicionalne vrijednosti obitelji. Iako živimo u turbulentnim i brzim vremenima, obitelj ostaje na prvom mjestu", naglasio je pjevač.

