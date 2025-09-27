Najstarija kći Tysona Furyja zaručila se sa samo 16 godina: 'Kad znaš znaš'

Najstarija kći britanskog boksača Tysona Furyja (37) i njegove supruge Paris (35), Venezuela (16), zaručila se tijekom proslave svog rođendana, što je izazvalo niz reakcija javnosti zbog njezine dobi.

Zaručnički trenutak dogodio se usred rođendanskog slavlja, kada je njezin dečko, boksač Noah Price, zaprosio Venezuelu na plesnom podiju. Snimku zaruka podijelila je Paris Fury putem Instagrama, uz poruku: "Čestitke Venezueli i Noahu. Oboje su još mladi, ali kad znaš – znaš".

Objava je izazvala podijeljene reakcije na društvenim mrežama. Dok su neki korisnici izrazili podršku paru, podsjećajući da su i Tyson i Paris započeli vezu u tinejdžerskoj dobi, drugi su iskazali zabrinutost zbog Venezuelinih godina.

Prema važećem zakonu u Ujedinjenom Kraljevstvu, brak je dopušten isključivo osobama starijima od 18 godina. Prije zakonske izmjene iz 2022., brakovi sa 16 godina bili su mogući uz suglasnost roditelja.

Tyson i Paris Fury u braku su od 2008. godine te imaju sedmero djece: Valenciu Amber, Princea Adonisa Amaziaha, Princea Johna Jamesa Furyja i Venezuelu Fury.

