Najstarija kći Tysona Furyja zaručila se sa samo 16 godina: 'Kad znaš znaš'

Najstarija kći Tysona Furyja zaručila se sa samo 16 godina: 'Kad znaš znaš'
Foto: Profimedia

'Oboje su još mladi, ali...'

27.9.2025.
16:52
Lea Obelić
Profimedia
Najstarija kći britanskog boksača Tysona Furyja (37) i njegove supruge Paris (35), Venezuela (16), zaručila se tijekom proslave svog rođendana, što je izazvalo niz reakcija javnosti zbog njezine dobi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Paris Fury (@parisfury1)

Zaručnički trenutak dogodio se usred rođendanskog slavlja, kada je njezin dečko, boksač Noah Price, zaprosio Venezuelu na plesnom podiju. Snimku zaruka podijelila je Paris Fury putem Instagrama, uz poruku: "Čestitke Venezueli i Noahu. Oboje su još mladi, ali kad znaš – znaš".

Objava je izazvala podijeljene reakcije na društvenim mrežama. Dok su neki korisnici izrazili podršku paru, podsjećajući da su i Tyson i Paris započeli vezu u tinejdžerskoj dobi, drugi su iskazali zabrinutost zbog Venezuelinih godina.

Prema važećem zakonu u Ujedinjenom Kraljevstvu, brak je dopušten isključivo osobama starijima od 18 godina. Prije zakonske izmjene iz 2022., brakovi sa 16 godina bili su mogući uz suglasnost roditelja.

Tyson i Paris Fury u braku su od 2008. godine te imaju sedmero djece: Valenciu AmberPrincea Adonisa AmaziahaPrincea Johna Jamesa Furyja i Venezuelu Fury.

Tyson FuryParis FuryZaruke
