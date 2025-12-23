Kći se emotivnom porukom oprostila od Vincea Zampelle, legende Call of Dutyja

Vince Zampella, američki producent videoigara i jedan od najutjecajnijih kreativaca u industriji, tragično je preminuo u prometnoj nesreći u južnoj Kaliforniji. Suosnivač kultne franšize Call of Duty život je izgubio u nedjelju poslijepodne, a vijest o njegovoj smrti potresla je gaming zajednicu diljem svijeta.

Zampella je iza sebe ostavio troje djece – Quentina (26), Kylea (22) i Courtney (19) – koja se od oca opraštaju u tišini, daleko od očiju javnosti.

Dirljivi oproštaj kćeri

Njegova najmlađa kći Courtney Zampella (19), studentica, oprostila se od oca emotivnom objavom na društvenim mrežama. Na Instagramu je podijelila fotografiju iz djetinjstva na kojoj pozira u očevu zagrljaju.

„Moj najbolji prijatelj. Uvijek i zauvijek“, napisala je kratko uz fotografiju, dirnuvši brojne pratitelje koji su joj u komentarima uputili riječi podrške.

Legenda industrije videoigara

Vince Zampella bio je jedno od ključnih imena u razvoju modernih pucačina iz prvog lica. Kao suosnivač studija Infinity Ward sudjelovao je u stvaranju franšize Call of Duty, koja je obilježila generacije igrača.

Kasnije je osnovao Respawn Entertainment, studio poznat po igrama Titanfall i Apex Legends, a obnašao je i vodeće funkcije u kompaniji Electronic Arts. Ondje je nadgledao razvoj serijala Battlefield te uspješnih naslova Star Wars Jedi: Fallen Order i Star Wars Jedi: Survivor.

