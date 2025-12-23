Tvorac igre Call of Duty Vince Zampella poginuo u prometnoj nesreći

Vince Zampella, suosnivač popularne serije videoigara Call of Duty, poginuo je u prometnoj nesreći u Kaliforniji u dobi od 55 godina, javlja BBC.

Zampellinu smrt potvrdio je Electronic Arts, vlasnik Respawn Entertainmenta, studija za videoigre čiji je suosnivač.

Utjecajni programer videoigara putovao je u Ferrariju s drugom osobom kada se automobil srušio i zapalio na autocesti u Los Angelesu u nedjelju.

"Ovo je nezamisliv gubitak i naša srca su s Vinceovom obitelji, njegovim voljenima i svima koje je dirnuo njegov rad", rekao je glasnogovornik Electronic Artsa za BBC.

Auto udario u betonsku barijeru i zaglavilo se u vodi

Dužnosnici su rekli da je osoba na suvozačevom sjedalu vozila izbačena, dok je vozač ostao zarobljen. Nije jasno je li Zampella vozio automobil i tko je bila druga osoba unutra.

Obje osobe u vozilu su poginule.

"Iz nepoznatih razloga, vozilo je skrenulo s ceste, udarilo u betonsku barijeru i potpuno se zaglavilo u vodi", rekla je kalifornijska prometna patrola u izjavi za BBC.

Zampella je stvorio Call of Duty sa svojim dugogodišnjim suradnicima Jasonom Westom i Grantom Collierom 2003. godine.

Djelomično inspirirana događajima iz Drugog svjetskog rata, igra je prodana u više od 500 milijuna primjeraka, što vlasnike Microsoftov Activision čini jednom od najprofitabilnijih tvrtki za igre. Također je iznjedrila nadolazeći igrani film.

Franšiza Call of Duty nije bio njegov jedini uspjeh. Stajao je i iza drugih vrlo popularnih igara, uključujući Medal of Honor, Titanfall i Apex Legend.

