Na proslavi 30. godišnjice Disneyevog Kralja lavova, kći Kim Kardashian i Kanyea Westa - North West, imala je svoj glumački trenutak.

U glavnoj ulozi lava Simbe, North je izvela pjesmu 'I Just Can't Wait to be King' za koju je dobila i pohvalu originalnog pjevačkog glasa mladog Simbea, Jasona Weavera, no ipak čini se kako se mnogi s njim nisu složili.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Talent je dobila od svoje mame, očito", jedan je od komentara korisnika X-a koji smatra da se North nije baš sjajno snašla u ulozi, a na snimku 10-godišnjakinje nadovezali su se i drugi korisnici koji su mišljenja da je riječ o nepotizmu - terminu koji označava da mlade osobe s utjecajnim članovima obitelji dobiju priliku koju bi inače mogli dobiti samo s velikim trudom ili pukom srećom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Sviđa mi se što se na internetu priča o North West kojoj su roditelji kupili ulogu u Kralju lavova. Nepotizam u svom najboljem obliku. Toliko druge talentirane djece zaslužilo je tu ulogu", "Mnogi se čude što je North dobila ulogu kao da ne znaju kako nepotizam funkcionira", neki su od komentara onih koji smatraju da North, prema svojim vokalnim i scenskim sposobnostima, nije zaslužila ulogu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Oglasili su se i oni koji brane North i za njezinu ulogu krive roditelje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Molim vas prestanite, ona je dijete", "Mala ima 10 godina. Nije njena krivica što njezini roditelji žele da bude kao Blue Ivy. Kritizirajte Kim i Kanyea koliko hoćete, ali ostavite dijete na miru", neki su od komentara korisnika koji su stali u obranu djevojčice.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Nešto se važno dogodilo ove subote u Cannesu: O njemu ne bismo znali apsolutno ništa da nije filma