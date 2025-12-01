Đina Džinović ponovo šokira: Vrela haljina i izlazak u Beogradu, a s ocem i dalje ne razgovara

Influencerica Đina Džinović (21), otkako je zahladila odnos s ocem, glazbenikom Harisom Džinovićem (74), sve češće boravi izvan Srbije. Najviše vremena provodi uz majku Melinu Džinović (44), koja živi u Monaku, a njihovi zajednički luksuzni trenuci redovito završavaju na društvenim mrežama.

Posljednjih nekoliko tjedana Đina je uživala u Barceloni – od šetnji po gradu, večera i noćnog provoda, sve je dijelila sa svojim pratiteljima. No, čim se vratila u Beograd, odmah je ponovno privukla pažnju javnosti.

Povratak u Beograd

Harisova nasljednica pojavila se u uskoj, pripijenoj bijeloj haljini koja je naglasila njezinu figuru, ali i dekolte koji je bio u prvom planu. Đina se snimala za Instagram dok je pozirala, izazivajući pogledom i samouvjerenim stavom. Na kasnijim snimkama iz jednog beogradskog kluba moglo se vidjeti kako nazdravlja s društvom i uživa u noćnom izlasku, što je mnoge navelo da komentiraju njezin sve slobodniji i provokativniji stil.

Ne razgovara s ocem: Haris progovorio o zahlađenim odnosima

I dok Đina živi svoj mladenački, luksuzni i često provokativni život, njezin odnos s ocem Harisom Džinovićem ostaje napet. Pjevač je nedavno otkrio da već neko vrijeme ne razgovaraju.

„Možda njoj nije ništa falilo. Možda nema što da kaže, onda je bolje da šuti. Ona nikada nije htjela razgovarati o borbi za brak. Nisam ni s kćerkom u normalnim odnosima, nigdje nije savršeno, ni u jednoj obitelji“, rekao je Haris u emisiji Premijera – vikend specijal, pritom indirektno prozvavši Đinu.

Njegove riječi samo su dodatno rasplamsale priče o tome koliko je obiteljska situacija zapravo narušena, a Đinino ponašanje na društvenim mrežama mnogi tumače kao reakciju na sve što se događa u privatnom životu Džinovića.

