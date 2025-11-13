Kći Bona Voxa šokirala na crvenom tepihu: Pojavila se u prozirnom grudnjaku

Sve oči bile su uprte u Eve Hewson (34), kćer slavnog Bona, kada se pojavila na crvenom tepihu u Los Angelesu povodom premijere novog filma "Jay Kelly". Glumica se odvažila na jedan od svojih najprovokativnijih modnih trenutaka do sada – na premijeru je stigla u crnom čipkastom bralette grudnjaku koji je bio potpuno proziran, te je otkrivao njezine bradavice.

Foto: Image Press Agency/ddp Usa/profimedia

Hollywoodski događaj održan u kultnom Egyptian Theatreu okupio je zvjezdanu ekipu filma, uključujući Georgea Clooneyja, Adama Sandlera i Riley Keough, a Eve se istaknula hrabrom modnom kombinacijom. Kćer pjevača grupe U2 i aktivistice Ali Hewson prozirni grudnjak spojila je sa šljokičastom suknjom i laganim crnim kimonom od šifona, koji je nosila raskopčan kako bi dodatno naglasila odvažan look.

Foto: Image Press Agency/ddp Usa/profimedia

Nikada nije voljela crveni tepih

Unatoč upečatljivom stilu, Eve je ranije priznala kako nikada nije voljela crvene tepihe. U intervjuu za The Guardian 2022. godine iskreno je rekla: "Ne uživam u tome. Zastrašujuće je – ljudi viču, bljeskaju blicevi… Nisam dugo bila na premijerama zbog pandemije. Navikla sam sjediti na Zoom sastancima u trenirci. Volim modu, ali iskreno, prilično sam lijena osoba. Najradije bih bila u trenirci."

U novijem razgovoru za Byrdie, Eve je otkrila kako se u tridesetima osjeća bolje nego ikad: "Osjećam se odlično. Kao da sam tek počela živjeti. Ne znam što se događalo u mojim dvadesetima, bilo je zabavno, ali zbrkano. Sad radim samo ono što želim, družim se s ljudima koje volim i sve manje me briga što drugi misle."

