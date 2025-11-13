Kći Bona Voxa šokirala na crvenom tepihu: Pojavila se u prozirnom grudnjaku
Glumica je došla na premijeru novog filma u kojem glumi, a modna kombinacija koju je izabrala nije za one slabijeg srca
Sve oči bile su uprte u Eve Hewson (34), kćer slavnog Bona, kada se pojavila na crvenom tepihu u Los Angelesu povodom premijere novog filma "Jay Kelly". Glumica se odvažila na jedan od svojih najprovokativnijih modnih trenutaka do sada – na premijeru je stigla u crnom čipkastom bralette grudnjaku koji je bio potpuno proziran, te je otkrivao njezine bradavice.
Hollywoodski događaj održan u kultnom Egyptian Theatreu okupio je zvjezdanu ekipu filma, uključujući Georgea Clooneyja, Adama Sandlera i Riley Keough, a Eve se istaknula hrabrom modnom kombinacijom. Kćer pjevača grupe U2 i aktivistice Ali Hewson prozirni grudnjak spojila je sa šljokičastom suknjom i laganim crnim kimonom od šifona, koji je nosila raskopčan kako bi dodatno naglasila odvažan look.
Nikada nije voljela crveni tepih
Unatoč upečatljivom stilu, Eve je ranije priznala kako nikada nije voljela crvene tepihe. U intervjuu za The Guardian 2022. godine iskreno je rekla: "Ne uživam u tome. Zastrašujuće je – ljudi viču, bljeskaju blicevi… Nisam dugo bila na premijerama zbog pandemije. Navikla sam sjediti na Zoom sastancima u trenirci. Volim modu, ali iskreno, prilično sam lijena osoba. Najradije bih bila u trenirci."
U novijem razgovoru za Byrdie, Eve je otkrila kako se u tridesetima osjeća bolje nego ikad: "Osjećam se odlično. Kao da sam tek počela živjeti. Ne znam što se događalo u mojim dvadesetima, bilo je zabavno, ali zbrkano. Sad radim samo ono što želim, družim se s ljudima koje volim i sve manje me briga što drugi misle."
