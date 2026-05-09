LAVINA REAKCIJA /

Katy Perry otvara Svjetsko prvenstvo, mišljenja podijeljena: 'Što ima može ponuditi svijetu?'

Foto: Image Press Agency, Image Press Agency/Alamy/Profimedia

Na stadionu SoFi, u blizini Los Angelesa, Katy Perry će otvoriti najprestižniej sportsko događanje

9.5.2026.
11:39
Hot.hr
Image Press Agency, Image Press Agency/Alamy/Profimedia
Svjetsko prvenstvno na stadionu SoFi, nedaleko od Los Angelesa, 12. lipnja otvorit će pop zvijezda Katy Perry (41). Nastup će se održati uoči susreta reprezentacija SAD-a i Paragvaja  Na ceremoniji otvaranja pridružit će joj se glazbenici FutureLisaTyla te DJ Sanjoy. 

Osim američke ceremonije otvaranja, u Kanadi i Meksiku slijede još dva spektakla kojim će se obilježiti početak Svjetskog prvenstva 2026. godine. 

Foto: Collin Xavier/Image Press Agency

Svaku Ameriku predstavljaju domaći izvođači

FIFA organizira ceremonije otvaranja u svakoj zemlji domaćinu pa će na stadionu Estadio Azteca u Mexico Cityju, 11. lipnja nastupati latino-američki izvođači poput Alejandra Fernándeza, Dannyja Oceana, Lile Downs i Belinde

Na kanadskom otvaranju Svjetskog prvenstva, uoči utakmice utakmice reprezentacija Kanade i Bosne i Hercegovine na BMO Field stadionu u Torontu, nastupit će kanadski izvođači Alanis Morissette i Michael Bublé, uz Alessiju Cara Jessie Reyez.

'Nije imala hit više od deset godina'

Nakon što se saznalo da će Katy otvoriti Svjetsko prvenstvo, krenula je lavina reakcija po društvenim mrežama. Neki se vesele nastupu, no nekima nije jasno kako je Perry dobila taj prestižni angažman. 

Na platformi X njezin nastup se kritizira. "Što ona može ponuditi svijetu na otvaranju Svjetskog prvenstva?", napisao je jedan korisnik dok je drugi poručio: "Seksualna zlostavljačica koja nije imala hit više od deset godina?"

Foto: Profimedia

'Katy zna kako napraviti show' 

Drugi komentari su oduševljeni pošto je imala iskustva na velikim događanjima kada je nastupala na poluvremenu Super Bowla 2015. godine te je brane da je iskusan performer koji će stvoriti atmosferu savršenu za početak nogometnog spektakla. 

"Svjetsko prvenstvo nekad je bilo o sportu, navijačima i nacionalnom ponosu. Sada se svaki globalni događaj pretvara u veliki pop-spektakl. Uz to rečeno... Katy zna kako napraviti show", oglasio se korisnik platforme X.

Foto: Shutterstock

"Ona će podići popularnost ceremonije prije utakmice, što je dobro. Nedostajale su nam velike pop-zvijezde na svjetskim prvenstvima", glasio je drugi komentar. 

