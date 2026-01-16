Katie Price drastično izgubila na težini, a obitelj i liječnici u strahu zbog njezina zdravlja

Bivša glamurozna manekenka Katie Price (47) ponovno je u središtu pozornosti, no ovoga puta razlozi su daleko od blještavila reflektora. Njezin drastičan gubitak kilograma izazvao je lavinu zabrinutosti među obožavateljima, prijateljima i obitelji, dok istovremeno njezina neutaživa želja za estetskim korekcijama doseže, prema mišljenju stručnjaka, opasnu razinu. Nedavne hospitalizacije i javni apeli njezine djece samo su produbili strahove da je otišla predaleko.

Što se s njom događa?

Posljednjih nekoliko mjeseci, fotografije i videozapisi koje Price objavljuje na društvenim mrežama prikazuju znatno mršaviju figuru, što je potaknulo njezine pratitelje da je mole da potraži pomoć. Sama Katie je u svom podcastu sebe opisala kao "štapić", a situacija je eskalirala kada je otkrila da je hospitalizirana zbog "neobjašnjivog" gubitka težine. Liječnici su, kako tvrdi, bili zabrinuti zbog izrazito niskog krvnog tlaka te su proveli niz pretraga, uključujući analize krvi i magnetsku rezonancu, kako bi otkrili uzrok njezina stanja.

Price, s druge strane, nudi vlastita objašnjenja. Tvrdi da je njezina trenutna težina zapravo povratak na njezinu "prirodnu" veličinu nakon što se udebljala tijekom tri neuspješna postupka potpomognute oplodnje. Dodatni kilogrami, kaže, nakupili su se i nakon teške nesreće u kojoj je slomila obje noge i provela deset mjeseci u invalidskim kolicima. Kategorički odbacuje nagađanja da koristi popularne injekcije za mršavljenje poput Ozempica. "Oduvijek sam bila sitna", izjavila je, objašnjavajući da se sada, uz više kretanja i jahanja, njezino tijelo prirodno vraća u formu, piše Daily Mail.

No, njezina obitelj ne dijeli njezin optimizam. Kći Princess (18) otvoreno je izrazila svoju zabrinutost. "Noge bi ti mogle puknuti, mama!" navodno joj je rekla, a izvori bliski obitelji tvrde da su ona i njezin brat Junior "ozbiljno zabrinuti" jer majka često preskače obroke. Prema upućenima, Princess se osjeća bespomoćno jer njezine molbe ne dopiru do majke, koja odbija poslušati savjete i ne shvaća ozbiljnost situacije.

Ovisnost o operacijama

Paralelno s gubitkom kilograma, Katie Price ne odustaje od svoje ljubavi prema estetskim zahvatima. S više od 17 operacija grudi, brojnim rinoplastikama, liposukcijama i liftingom lica, njezina transformacija traje desetljećima. Ipak, njezino trenutačno fizičko stanje postalo je prepreka novim zahvatima.

Izvori za Daily Mail tvrde da su joj kirurzi u Velikoj Britaniji, ali i u Turskoj, gdje je često odlazila na operacije, odbili daljnje usluge. Upozorili su je da je previše mršava i da bi bilo kakav zahvat bio neetičan i iznimno rizičan. Njezina je koža, navodno, toliko rastegnuta i stanjena da bi šivanje bilo gotovo nemoguće.

Unatoč upozorenjima, Katie ne odustaje. Gubitak kilograma ostavio je trag na njezinu tijelu, pa je nedavno najavila kako planira popuniti stražnjicu filerima jer je postala "ravna i obješena". Njezina opsesija dosegnula je novu razinu kada je, kako tvrde izvori, donijela šokantnu novogodišnju odluku: udebljat će se samo kako bi ponovno bila kandidatkinja za operacije koje želi, uključujući daljnje oblikovanje tijela. Ova bizarna strategija pokazuje dubinu onoga što upućeni nazivaju njezinom ovisnošću. Dok liječnici upozoravaju na potencijalno otkazivanje organa i potpuni slom imunosnog sustava, a obitelj moli za razum, čini se da je Katie Price odlučna u namjeri da postigne svoj ideal ljepote, bez obzira na cijenu koju bi njezino zdravlje moglo platiti.

