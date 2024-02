Katherine Heigl smatrana je najnovijom televizijskom "it" djevojkom, s nevjerojatnom budućnošću pred njom i na malim i velikim ekranima. Otada je potpuno uništila vlastitu reputaciju nizom gafova, a njezina je karijera sada neprepoznatljiva sjena onoga kako je nekoć trebala izgledati.

Zahvaljujući nekim neopreznim riječima i lošim profesionalnim odlukama, Heigl je od miljenice Hollywooda postala zloglasna. Portal Nickiswift analizirao je kako je Katherine Heigl štiklirala svoju karijeru.

Grizla je ruku koja ju je hranila

Popularnost serije 'Grey's Anatomy' bila je trenutna, ali medicinska drama također je nadživjela većinu svoje izvorne glumačke postave i još uvijek traje. Za onih nekoliko preostalih iz originalne postave projekt je bio stalan izvor plaće više od desetljeća i pružio je rijedak osjećaj stabilnosti u inače vrlo promjenjivoj industriji.

Za Heigl, show joj je ponudio lansirnu rampu s koje se očekivalo da će skočiti ravno na A-listu.

Uloga emotivne dr. Izzie Stevens donijela joj je nagradu Emmy za najbolju sporednu glumicu, kao i dvije nominacije za Zlatni globus. Međutim, brzo je zamutila vodu u seriji javno osudivši njezine pisce i odbivši razmatranje za Emmyje 2008.

"Nisam osjećala da sam dobila materijal ove sezone koji bi opravdao nominaciju za Emmy… Nisam željela potencijalno oduzeti priliku glumici koja je dobila takve materijale", kazala je Heigl tada.

Prethodno je imala neugodnu situaciju s mrežom oko pregovora o plaćama, a njezine su riječi o scenarijima smatrane "nezahvalnim šamarom" piscima koji su joj pomogli da se vine u zvijezde.

Kreatorica serije, Shonda Rhimes, kritizirala je Heigl zbog njezinih neljubaznih komentara, rekavši Oprah Winfrey: "Na nekoj razini to je zaboljelo, a na nekoj razini nisam bila iznenađena. Kad vam ljudi pokažu tko su, vjerujte im. Nosim tu spoznaju sa sobom već dugo, i dobro mi je služila", rekla je Rhimes.

Drama je tek počela

Ranije iste godine kada su pali njezini kontroverzni komentari o 'Uvodu u anatomiju', također je odbacila prvu veliku filmsku ulogu koju je dobila, film 'Knocked Up' (2008) Judda Apatowa. "Bio je pomalo seksistički. Žene prikazuje kao propalice, bez humora i nabrijane, a muškarce kao ljupke, šašave tipove koji vole zabavu. Preuveličao je likove i to mi je nekad bilo teško. Igrala sam takvu ku***u; zašto je ona takva ubojica? Zašto ovako prikazuje žene? Devedeset osam posto vremena bilo je to nevjerojatno iskustvo, ali bilo mi je teško voljeti taj film", objasnila je glumica.

Nije iznenađujuće da njezine komentare nisu dobro prihvatili ostali uključeni u film, uključujući njezinog kolegu i ljubavnika na ekranu Setha Rogena, koji je za The Hollywood Reporter rekao: "Ljudima se to svidjelo. Bili smo smiješni zajedno. Stvarno sam se dobro zabavljao, a onda kad sam kasnije čuo da joj se to ne sviđa, da joj se čini da joj se ne sviđa proces, a nije joj se sviđao ni krajnji proizvod. Mislim da i osjećam da sam donekle izdao povjerenje."

Rogen je dodao da ni on ni Apatow nikad nisu dobili osobnu ispriku od Heigl za njezine riječi, ali da ne žele da ta drama naškodi njezinoj karijeri. "Jedini ljudi koji bi u ovoj situaciji na bilo koji način trebali preuzeti nešto od toga smo ja i Judd jer smo mi ti o kojima je govorila. Drugima koje savjetuju da ne rade s njom jer joj se nije svidjelo njezino iskustvo s nama je poručujemo - to je ludilo", kazao je velikodušno.

Niz kinematografskih neuspjeha

Nakon što je Heigl napustila 'Grey's Anatomy' 2010., pretrpjela je niz kinematografskih neuspjeha. Iako su Knocked Up i njezin kasniji rom-com '27 Dresses' (2009.) dobro prošli na kino blagajnama, stvari su vrlo brzo počele ići nizbrdo.

Kritičari su popljuvali njezine filmove 'Killers' (2010.), 'New Years Eve' (2011.) i 'One for the Money' (2011.), a ni kupci ulaznica nisu bili previše oduševljeni ostvarenjima. Dok je promovirala potonje od tih razočarenja (film koji joj je, usput rečeno, donio nominaciju za Razzie za najgoru glumicu), Heigl je izrazila interes da se vrati svojim korijenima na Grey's kako bi reprizirala svoju ulogu, možda u posljednjem pokušaju vraćanja ugleda.

Međutim, Rhimes je javno odbila tu ponudu, rekavši za TV Guide: "Mislim da je bilo jako lijepo čuti je kako cijeni emisiju. Međutim, trenutno smo na putu koji smo planirali. Ideja promjene tog zapisa nije nešto što nas trenutno zanima."

Ponašanje dive

Heigl je u međuvremenu promijenila stavove i rekla Howardu Sternu da se toliko trudi ne biti teška ni na jednom setu na kojem je radila. "Sjećam se da sam nosila premalen broj cipela jer sam se bojala reći garderobi, da ne ispadnem teška," objasnila je bivša zvijezda Roswella.

Mamadžerica ili luđakinja?

Još jedan problem s Heigl je to što dolazi s ozbiljnom prtljagom u obliku svoje majke, Nancy Heigl, koja je također stekla negativnu reputaciju u industriji.

"Nikada nisam doživjela ništa slično Nancy Heigl. Što god da kažeš, bio si idiot. Zvala bi i urlala: 'Ovo je najgora usluga koju smo ikada imali! Nema se što jesti! Ovo je najgora garderoba!' Jednostavno, znali smo da ćemo svaki dan dobiti nekakav 'udarac'."

Katherine Heigl, međutim, misli da je nepokolebljiv karakter njezine majke zaslužan za njezin napredak. Rekla je za Vanity Fair: "Ona upravlja svime — financijama, agentima, odvjetnicima, publicistima, kontaktima sa studijima, producentima, svime time… Nije ju bilo briga hoće li steći prijatelje u ovom gradu. Njezin je posao bio zaštititi me i biti vrlo žestoka u mojoj obrani. Uvijek imam jednu osobu koja kaže: 'Ako ne želiš to učiniti, ne moraš to učiniti.' S drugim ljudima, vaš plan nikad nije najvažniji.

Moja je majka bila jedina koja je mislila da je važno ono što ja želim. Ona je stvarno pametna i odbija donositi odluke na temelju straha. Strah je dominantan u ovoj industriji, a moja majka odbija da se toga plaši", odlučno je rekla Heigl.

Sad se kaje

Katherine Heigl je od tada izrazila kajanje zbog načina na koji je rješavala određene situacije u svojoj prošlosti. Rekla je Howardu Sternu 2016. da se ispričala autorici Uvoda u anatomiju za svoje kontroverzne izjave, rekavši: "Bilo mi je stvarno neugodno, pa sam otišla do Shonde i rekla, 'Tako mi je žao. To nije bilo cool. Nisam to trebala reći.'"

"Nisam se osjećao dobro zbog svog posla te sezone, ne… Postojao je dio mene koji je mislio, da mi treba sočan, dramatičan, emotivan materijal, a ja jednostavno te sezone to nisam dobila", rekla je.

Također je izjavila da je "posebna" u svom poslu, ali da ne želi odustati od svojih osjećaja o bilo kojoj temi. "Rečeno mi je da sam previše otvorena s mišljenjima. Pa, žele li žestoku ženu ili mliječni toast? Trebam li ja biti ja ili se trebam pretvarati da sam nešto što mislim da ljudi žele? Pretvaranje mi se čini prilično smiješno", dodala je.

Taj stav uzmi ili ostavi mogao bi se činiti hrabrim, ali također ju je koštao javnog ugleda i prilika za rad. Neki su je razmatrali za uloge, no poslije zaključili kako jednostavno "nije vrijedna drame".

Preskupa je?

Još jedan razlog zbog kojeg je Heigl zaradila kritike u Hollywoodu je taj što je njezina cijena prilično pretjerana. Kako je izvijestio New York Post Page Six, Heigl je izbačena iz glumačke postave drame Garryja Marshalla 'Valentinovo' zbog previsoke tražene cijene.

Navodno je htjela 3 milijuna dolara za malu cameo ulogu koja bi zahtijevala dva tjedna ili manje rada, "a nijedan drugi glumac nije tražio ni približno taj iznos." Heigl je demantirala priču u izjavi svog predstavnika, rekavši da je "otišla iz projekta iz više razloga".

Vrijeme je za preokret?

Katherine Heigl imala je dosta problema s oporavkom od nedvojbeno lošeg desetljeća u odnosima s javnošću, ali glumica nije prestala s pokušajima da se vrati u središte pozornosti. Nakon svog neuspješnog pokušaja da iskoristi ludilo od knjige do ekrana glavnom ulogom u 'One for the Money' (2012.), Heigl je nastavila dobivati glavne uloge u manjim filmovima poput 'Jenny's Wedding' iz 2015. i 'Unforgettable' iz 2017.

Na njezinu nesreću, oba filma bili su kritični promašaji koji su također neslavno podbacili na blagajnama. Njezina sreća nije bila bolja ni na malom ekranu, jer ne jedna, već dvije televizijske serije s njom u glavnoj ulozi — NBC-jeva 'Stanje stvari' (2014-15) i CBS-ova 'Sumnja' (2017) — bile su neuspješne u samom startu i otkazane nakon jedne sezone.

Ipak, knjiga o njezinoj karijeri još nije zatvorena. Nakon odlaska Meghan Markle iz američke hit serije Suits, Heigl se pridružila seriji u osmoj sezoni i uključila se u veliki projekt čišćenja reputacije. U intervjuu za Today, govorila je o svom privatnom životu i o tugovanju zbog gubitka brata.

U razgovoru s Peopleom pokazala je puno poniznosti i zahvalnosti za priliku da glumi u seriji koju je tako dugo voljela. Heigl je posljednjih godina imala problema u povezivanju s publikom, ali je na dobrom putu da ponovno dopre do njih i profesionalno i osobno.

