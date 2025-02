Lara Vukušić o putovanjima i Dubaiju: 'Bez uvrede, ali oni su miljama ispred nas'

Lara Vukušić hrvatska je influencerica koja redovito dijeli doživljaje s putovanja, mode i života na društvenim mrežama. U intervjuu, Lara je otkrila što joj se najviše svidjelo na destinacijama poput Dubaija, Londona, Mykonosa i Pariza, te kako usklađuje svoj modni stil s putovanjima. Osim toga, otkrila nam je neke od svojih najzanimljivijih neobjavljenih trenutaka s putovanja i objasnila kako kreira i bira sadržaj za svoje društvene mreže.

Posjetili ste neke od najatraktivnijih destinacija poput Dubaija, Londona, Mykonosa, Pariza... Koje vam je mjesto ostavilo najjači dojam i zašto?

Jao, teško mi je odabrati samo jednu destinaciju jer je svako od navedenih mjesta drugačije djelovalo na mene.... Zrače posebnom energijom i bude u meni različite emocije. Ali, ako baš moram odabrati, to bi onda bio Mykonos. Ipak sam ja dijete s mora koje voli muziku i ples, a na Mykonosu sam se osjećala najživlje. Malo mjesto, a tako živo i šarmantno.

Foto: Instagram

Dubai je simbol luksuza i glamura. Što vam se tamo najviše svidjelo, a što biste rekli da je možda precijenjeno?

Rekla bih da ako ćemo površno gledati na Dubai, da se slažem da je simbol luksuza i glamura, no ako ćemo zagrebati malo ispod površine, Dubai je zapravo simbol uređenosti, posebne arhitekture, poslovnih mogućnosti, brzog razvoja i sigurnosti. Što mi se ujedno i najviše svidjelo. To je relativno "mlad" grad koji se razvio u zadnjih 50-ak godina i buknuo. U Dubaiu možete ostaviti torbicu na klupici - nitko je neće taknuti. Ljudi koji rade u uslužnim djelatnostima su ekstremno ljubazni, brzi, okretni (u redu, to im je u opisu posla, ali za razliku od situacije kod nas, oni su miljama ispred, bez uvrede pojedincima). Stoje na raspolaganju za apsolutno sve. Marketi i supermarketi rade 0-24, što znači da možeš uvijek, u svako doba, doći do čega god ti je potrebno. Arhitektura je zapanjujuća.

Počevši od Burj Al Arab, koju je dizajnirao Tom Wright u obliku jedra broda, Burj Khalife, najviše zgrade na svijetu, pa do najvećeg tematskog parka Global Village i umjetno napravljenih otoka poput Palm Jumeirah - otoka koji se sastoji od debla i 17 listova, a okružen je gotovo 11 kilometara dugim otokom u obliku polumjeseca. I da ne zaboravim na prvi rotirajući neboder, Dynamic Tower. Jednostavno wow. Jako mi se sviđa jedan od načina razmišljanja vladajućih: "U redu, imamo naftu, ali i to će se kad-tad potrošiti. Što možemo napraviti da se nastavimo razvijati, živjeti i zarađivati? Kako ćemo se pretvoriti iz pustinjske luke u užurbanu svjetsku metropolu, jedan od najrazvijenijih gradova na svijetu?" – Zaradu ćemo uložiti u razvijanje kvalitetnog turizma, tehnologije i nekretnina.

I tako su to napravili. Vidimo gdje su sada. Danas se Dubai može pohvaliti rastućom industrijom tehnologije, putovanja i turizma, nekretnina i dijamanata. Precijenjeno je, rekla bih, baš ta potpuno blještava slika Dubaia. Kao u svemu u životu, postoje dvije strane svake priče. Radnici koji rade u građevini i slično imaju grozne uvjete za život, pa tako i zaradu. Rade previše sati dnevno i sl. Divlje životinje za onu "najvišu klasu" stanovništva više nisu divlje životinje, nego ljubimci. To mi se, na primjer, ne sviđa nikako. Sigurno ima još toga što bi se moglo navesti, ali ne želim zalaziti u to.

Foto: Instagram

Pariz je poznat kao grad romantike. Je li vas inspirirao na neki poseban način ili je imao i onu drugu, manje savršenu stranu?

Pariz me oduševio. Bila sam nekoliko puta i sigurno ću se ponovno vratiti. S obzirom da se u meni čuči više ličnosti u smislu da podjednako uživam otići na putovanje u Dubai ili na Mykonos, a jednako tako uživam i sjediti na stijenama pored mora u rodnom Splitu te samo uživati u pogledu i zvucima mora, ili pak prakticirati izlaske s prijateljicama u Beogradu, a isto tako i ostati doma tri dana solirati u svoja blažena četiri zida. Pariz je u meni probudio onog romantičnog Larsona, velikog zaljubljenika u arhitekturu i estetiku. Potakne te da zastaneš, budeš prisutan u trenutku, samo dišeš i diviš se. Na primjer, jedan od najdražih trenutaka provedenih u Parizu bio je sjedenje u Parku Tuileries na njihovim dobro poznatim zelenim stolicama koje su po čitavom parku rasprostranjene, sa šalicom kave u ruci. Divota. Ipak, Parižani imaju dodirnih točki s nama Splićanima.

Mykonos je poznat po noćnom životu i modnim trenucima. Kakav je osjećaj biti dio tog svjetskog jet-seta?

Mykonos je destinacija na kojoj sam se osjećala najviše živom. Otkad sam se vratila od tamo, pokušavam pretočiti taj osjećaj u riječi, ali nekako ne uspijevam. To se mora jednostavno osjetiti. Na stranu što je to jedna od luksuznijih destinacija, to mjesto odiše takvom energijom da je to čudesno. Baš osjećaš živost mjesta. Vjerujem da o dojmu uvelike ovisi kakva si osoba i koje su tvoje preferencije, također i u kojem si periodu ili fazi života. Ja sam pak bila u periodu kada mi je bio potreban mali poticaj za živost, pa je možda zbog toga za mene bilo i intenzivnije. Zaljubila sam se u gubljenje po uskim, popločanim, bijelo-plavim uličicama, muziku na svakom koraku, nezaboravne večeri i cjelodnevni boravak na plaži uz najbolju grčku salatu. A oni koji me poznaju znaju da bih mogla cijeli život provoditi jedući samo grčku salatu, haha. Zaključak: ako ste tip osobe koja voli ljeto, živahna mjesta koja žive 0-24, muziku na svakom koraku, uslugu na visokom nivou i u financijskoj ste mogućnosti, posjetite Mykonos barem jednom u životu.

London i Barcelona imaju sasvim drugačiju energiju. Kako se modni stil i način života tamo razlikuju od ostalih destinacija koje ste posjetili?

Rekla bih da je prvotna razlika ta što bi u ova dva grada zapravo mogla živjeti. Dodala bih im još eventualno Dubai. Vjerujem da u ta dva grada ne bih doživjela toliki kulturološki šok, za razliku od Dubaija, Palma de Mallorce, Mykonosa... Po pitanju razlike između njih, London je pak malo mirniji od Barcelone. Čini mi se da su u Londonu ljudi puno usmjereniji na pametno i produktivno iskorištavanje svog vremena, dok su u Barceloni ljudi malo opušteniji i topliji. Barcelona je živahni grad koji pruža savršenu ravnotežu između gradskog šušura i opuštanja na plaži, gdje je sasvim uobičajena stvar da naiđeš na ekipu koja pleše zumbu u parku, što nije nešto što biste sreli u Londonu. Modni stil im se također razlikuje. Vjerujem da smo svi dobro upoznati s britanskim stilom odijevanja, dok je u Barceloni modni stil opušteniji i nešto jednostavniji.

Foto: Instagram

Mallorca je raj za odmor, ali i za kreiranje sadržaja. Kako spajate opuštanje i rad na društvenim mrežama tijekom takvih putovanja?

Potpisujem! Spajanje opuštanja i rada dok se putuje je moguće jedino uz jako dobar plan i organizaciju. Naravno, i disciplinu. Većinom prije samog putovanja pripremim što, gdje želim slikati/snimiti, a editiranje kompliciranog sadržaja rješavam ili navečer prije spavanja ili kada se vratim kući. Sve ostalo većinom ide live u stvarnom vremenu. A kada je opuštanje na redu, onda je uistinu opušteno. Tehnologija i internet su nam svakako preuzeli previše vremena u životu, što mi osobno nije baš drago, tako da se trudim "isključiti" kada je vrijeme za odmor i opuštanje.

Kada putujete, koliko unaprijed planirate sadržaj za društvene mreže, a koliko se oslanjate na spontane trenutke?

Ovisno o tome koliko prije saznam da idem na putovanje. Za neka putovanja sam znala mjesecima unaprijed, dok sam za neka donijela odluku da idem svega nekoliko dana prije. Tako da ako znam duži period prije, stalno mi je na umu da putujem tu i tu, tada i tada, te konstantno spremam inspiracije kako nailazim na njih. Kako se dan polaska približava, tako sortiram i finalno planiram. Po pitanju spontanih trenutaka, na njih se pa čak više od 50% oslanjam jer sam na jednom putovanju naučila da nije pametno zatrpati se s planovima snimanja jer na taj način "gubiš" potpunu prisutnost u tom mjestu gdje jesi. Iskustvo nije potpuno. Više si na auto-pilotu, a to mi je želja uistinu smanjiti u životu. Plus što na taj način ispuniš dragocjeno vrijeme za otkrivanje skrivenih dragulja mjesta koje si došao posjetiti.

Postoji li destinacija koju još niste posjetili, a koja vam je na vrhu liste želja?

To su New York, Japan i Bali. Baš dosta brujim u zadnje vrijeme o te tri destinacije i sve polako planiram kada ću i njih posjetiti. Za sada mogu otkriti da je za jednu od navedenih destinacija kupljena avionska karta i konačno će se ostvariti sada u veljači.

Foto: Instagram

Danas se sve više influencera odlučuje na estetske zahvate. Možete li podijeliti imate li iskustvo s time?

Rekla bih da se generalno ljudi više odlučuju na estetske zahvate, ne samo influenceri. Moje jedino iskustvo bilo je 2019. godine kada sam odlučila napraviti malu korekciju usana. No, ta me želja ubrzo pustila, tako da se nije ponovila.

Vaš stil uvijek privlači pažnju. Kako birate outfite za svoje putovanja – pratite li lokalnu modu ili svoj osobni stil? Postoji li neki outfit koji je izazvao posebno veliku reakciju vaših pratitelja?

Nadam se u pozitivnom smislu. Outfite za putovanja biram prvenstveno prema lokaciji i vremenskoj prognozi, a svoj stil bi najbolje opisalo: u koraku s trendovima, a pritom ostajući vjerna vlastitoj chic & effortless modnoj estetici. Teško mi je izdvojiti jedan, no to su definitivno uvijek kreacije domaćih brendova i dizajnera.

Je li vam važnije izgledati dobro uživo ili na fotografijama? Kako balansirate tu "Instagram realnost"?

Bez lažne skromnosti, važno mi je jedno i drugo. Naravno, važnije mi je da uživo dobro izgledam, ali isto tako uvijek biram sadržaj za objavu na kojem bolje izgledam. Vjerujem da je evidentno po mom Instagram profilu da veliku pozornost pridajem estetici i detaljima, tako da su objave poput postova, karusela i reela editirane i koristim blagi smeđi filter na njima, dok su storyji opušteniji, bez edita.

Koji je najskuplji komad odjeće ili dodatak koji ste kupili na putovanju i je li vrijedio svoje cijene?

Inače izbjegavam kupovanje skupljih komada na putovanjima zbog carina i pakiranja (jer volim imati i original pakiranje), ali jednom sam ipak pokleknula. To je bilo u Londonu pretprošle godine, kada sam si kupila Fendi tenisice. Meni su vrijedile. Obožavam ih, iznosila sam ih maksimalno i jako su mi udobne.

Postoji li modni trend kojem se nikada ne biste prilagodili, bez obzira koliko popularan bio?

Rajfovi. Prekrasni su mi na drugima, apsolutno. Ali ja ih jednostavno ne osjećam i ne mogu.

Foto: Instagram

Koji je vaš najluđi trenutak s putovanja koji još niste podijelili s javnošću?

S razlogom nije objavljeno. Ali evo prvo što mi pada na pamet je odlazak s Mykonosa. Let nam je bio rano ujutro, prijateljica i ja smo se malo zadržale duže u izlasku i naravno poslije ogladnjele.Stale smo u prvi gyros bar i uživale u našim zalogajima, a kad smo skužile koliko je sati i da nam je let za skoro sat vremena, doslovce smo trčale u hotel spremiti stvari (jer naravno tko je vidio spakirati stvari prije, na vrijeme) i zatim ponovno trčale do izlaza centra grada s koferima i torbama, hvatanje taxija, pa i aviona. Pogodite tko se zadnji ukrcao na avion.

