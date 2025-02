Glumica iz 'Sjena prošlosti' ima još jedan posao koji joj je promijenio život

Glumica Monika Mihajlović (33), koja tumači ulogu Davorke u intrigantnoj RTL-ovoj seriji "Sjene prošlosti", gaji ljubav prema još jednom zanimanju. Naime, Monika se bavi šišanjem i uređivanjem kućnih ljubimaca. Svestrana glumica je ranije volontirala u raznim udrugama i skloništima za životinje te je veterinarka prepoznala njen potencijal.

"Moja veterinarka je prepoznala da imam nešto u sebi što životinje vole. Uvijek sam imala najmanje tri, a uglavnom pet svojih životinja. Nakon podužeg razmišljanja, jednostavno se jedno jutro rodila ideja i ja sam rekla: 'Pa zašto ja ne bih bila groomer?' To je posao koji mi je zaista promijenio život, jer je rad sa životinjama predivan", otkrila je glumica.

Monika ponekad na društvenim mrežama objavljuje trenutke s raznih konferencija i festivala na kojima uči o kućnim ljubimcima.

"To je fizički zahtjevan posao i način na koji radimo nije uobičajen, nije svakodnevan i onda sam nekako shvatila da mi je to prilika za rast, za razvoj, da naučim još više o psima kao o bićima i to sam shvatila kao nekakvu svoju misiju i tim putem i krenula. Nekako se više baziram na ponašanje psa i da njima to bude još ugodnije iskustvo nego da izađu sa savršenom frizurom", rekla je u ranijem intervjuu za RTL.hr.

Glumica je nedavno otkrila da boluje od multiple skleroze, no ona je nije spriječila da uživa u glumi i radu sa životinjama.

Foto: IMDB Monika Mihajlović

Podsjetimo, Monika utjelovljuje ulogu simpatične i organizirane Olgine asistentice. Do sada je u televizijskim serijama i kazališnim predstavama igrala glavne zlice, pa joj je u početku bilo čudno tumačiti lik Davorke.

