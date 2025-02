Jedna je od najljepših žena svijeta, a prevarena na najokrutniji način

"Želim podijeliti ovaj Grammy sa svojim kolegama s kojima sam radila i od kojih učim. Sa svojom latino publikom u Španjolskoj, Kolumbiji, SAD-u, Latinskoj Americi. Latino publika dovela me do najviših visina, onih mjesta o kojima sam sanjala otkako sam bila dijete i njima sve dugujem. Također ovo želim podijeliti i sa svojom španjolskom publikom koja je bila uz mene kroz sve, koja mi nikad nije prestala davati ljubav i potporu. Nikad to neću zaboraviti. Ovo je za vas", rekla je u svom govoru Shakira.