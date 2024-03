Nedavno se na društvenim mrežama proširila snimka, u kojoj je princeza od Walesa Kate Middleton (42) prvi put viđena u javnosti nakon operacije abdomena. Nasmiješena je izlazila s princom Williamom iz lokalne trgovine u Windsoru.

No, onda se počelo šuškati da to nije Kate već njezina dvojnica, Britanka Heidi Agan, a sad je ona progovorila o tome za Mirror.

"Očito se nagađalo jesu li na toj snimci Kate i William. Dobila sam puno poruka na društvenim mrežama. Ljudi su mislili da sam to ja, ali nisam. Bila sam tad na poslu pa mogu reći da to nisam ja. Uvjerena sam 100 posto da su na toj snimci Kate Middleton i William. Dakle, ona je živa, možemo biti sigurni u to. Sada je sve otišlo predaleko. Počelo je kao šala o tome gdje je Kate, ali sada se stvarno pretvorilo u dramu. Ovo treba prestati", rekla je Heidi.

Slika i prilika Kate Middleton

Heidi ima Instagram profil pod nazivom Kate Middleton looklike, na kojem objavljuje fotografije na kojima pokazuje svoju sličnost s njom. Heidi več 12 godina živi od svog izgleda, a kupuje istu odjeću kakvu nosi i Kate, šminka se kao i ona, nosi isti nakit i frizuru. Iako je dobila tisuće bračnih ponuda, priznala je i kako je znala dobivati prijetnje smrću.

"Kad se to prvi put dogodilo, bila sam zatečena količinom mržnje koja dolazi od ljudi, ali sada sam naučila da je to jednostavno tako. Svatko ima svoje mišljenje", objasnila je.

Snimka nastala pomoču umjetne inteligencije

Podsjetimo, nakon objavljene snimke na društvenim mrežama, mnogi su smatrali da je snimka nastala pomoču umjetne inteligencije.

"Pogledajte malo bolje fotografiju i shvatit ćete da to nije Kate, ona ima potpuno drugačije jagodice i lice…", "Čekaj… tko je to dovraga s princem Williamom? Mislite li svi isto što i ja?", "Omggg. Ovi ljudi ne izgledaju kao niti jedno od njih dvoje", "Viđao sam fotografije NLO-a bolje kvalitete", "Slika koju je generirala umjetna inteligencija, čak nije ni dobra. Ovo zataškavanje postaje još neugodnije i jednako zabrinjavajuće",pisali su pratitelji.

