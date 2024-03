Na naslovnici The Suna: Kate Middleton s princom Williamom, dok izlaze iz trgovine nedaleko od njihova doma. Prvim pojavljivanjem u javnosti od Božića, princeza od Walesa je utišala teorije zavjere, koje je, doduše, i kraljevska obitelj potpirila prošlotjednim objavljivanjem fotošopirane fotografije.

"To je potvrda svega onoga što smo cijelo vrijeme govorili, da Kensingtonska palača ipak ima prave informacije. Ona, ja to vidim i jedino to može biti, to je bila volja princeze od Walesa da ona ne izlazi u javnost i da se taj obiteljski mjehurić bude što manje pod napadom i da oni u to ne budu uključeni", objašnjava stručnjak za protokol Zdeslav Perković.

William u današnjem protokolu nije odgovarao na pitanja. U siječnju je Kate Middleton bila na operaciji abdomena, deset dana je provela u bolnici. Početkom ožujka je objavljena mutna fotografija Kate u automobilu, što je potaknulo teorije zavjere o njezinu zdravlju i razlozima izostanka iz javnosti. Cijelu situaciju su pokušali smiriti zajedničkom obiteljskom fotografijom, koja je na kraju samo pogoršala stvar.

"Mislim da je stvarno samo imala zdravstveni problem, a oni ne žele o tome razgovarati. Mislim da ima pravo na privatnost kao i svi drugi. Nadam se da je dobro i mislim da ljudi vole stvoriti priče ni iz čega", smatra Michelle Breeding iz Londona.

I dok se glasine o Kate stišavaju, pojavila se lažna vijest u ruskim i ukrajinskim medijima da je kralj Charles mrtav. Tamošnja britanska veleposlanstva su cijelu stvar demantirala na svojim društvenim profilima. Kraljevska obitelj se o tome nije očitovala, ali su objavili fotografije kralja na audijenciji u Buckinghamskoj palači.

"To postaje već specijalni rat protiv UK. Nemojmo zaboraviti da je UK, zajedno s SAD-om zemlja koja predvodi zapadnu koaliciju u ratu u Ukrajini protiv Rusije. I nije slučajno da se koriste sve metode da bi se ta država i kraljevska obitelj umanjila, ocrnila…”, zaključuje stručnjak za protokol Zdeslav Perković.

Eto - kralj je živ, živa je i Kate Middleton. Na svoje dužnosti se vraća nakon Uskrsa.