Nedavno se na društvenim mrežama proširila prva snimka princeze od Walesa, Kate Middleton (42) iz javnosti nakon operacije abdomena, no sada su krenule nove teorije zavjere na društvenim mrežama da se radi o AI-u.

Snimka prikazuje nasmiješenu Kate kako s princom Williamom izlazi iz lokalne trgovine, no mnogi tvrde kako to uopće nije Kate.

"Pogledajte malo bolje fotografiju i shvatit ćete da to nije Kate, ona ima potpuno drugačije jagodice i lice…", "Čekaj… tko je to dovraga s princem Williamom? Mislite li svi isto što i ja?", "Omggg. Ovi ljudi ne izgledaju kao niti jedno od njih dvoje", "Viđao sam fotografije NLO-a bolje kvalitete", "Slika koju je generirala umjetna inteligencija, čak nije ni dobra. Ovo zataškavanje postaje još neugodnije i jednako zabrinjavajuće", samo su neki od komentara na društvenim mrežama.

No, postoje i oni koji vjeruju da ovo doista je Kate.

"Ovo je dokaz da je žena ok, ajmo je sad ostaviti na miru", "Ok, što vam još treba kao dokaz?", "To je Kate, ako mislite drugačije trebali biste potražiti psihološku pomoć", pišu. S tim se, čini se, slažu i najveći britanski tabloidi s kojih danas vrište naslovnice poput "Nasmijana Kate je dobro" ili "Hoće li išta ušutkati teoretičare zavjera?", pisali su.

Nije se pojavila od Božića

Podsjetimo, princeza se dosad u javnosti nije pojavila od Božića, a u siječnju je palača objavila da je bila na operaciji abdomena o kojoj nije htjela detaljnije govoriti. U zadnje vrijeme su medijima počele kružiti priče o nevjeri princa Williama, što dodatno pobuđuje interes obožavatelja kraljevske obitelji.

Kensingtonska palača izbacila je prvu službenu fotografiju Kate u čast britanskog Majčinog dana u ožujku 2024., no to je samo potaknulo glasine. Prvo, slika je nedvojbeno uređena u Photoshopu.

I ne samo to, stvar koja je pomogla da ljudi krenu šuškati o aferi jest i to što je primijećeno da Kate ne nosi vjenčani prsten. Mnogi misle da je to zato što je princ William vara s britanskom manekenkom Rose Hanbury.

