Princeza Kate Middleton (42) je napokon viđena u javnosti nakon što je bila na operaciji abdomena u siječnju.

Izvori tvrde da su princezu vidjeli sa suprugom, princom Williamom (41) u prodavaonici na farmi u Windsoru u subotu, piše The Sun.

Foto: Profimedia

Prema tvrdnjama izvora, Kate je izgledala "zdravo, sretno i opušteno".

"Poslije svih glasina koje su kružile, bio sam zapanjen kada sam ih vidio. Kate je bila u kupovini sa Viliamom, izgledala je sretno i dobro", tvrdi izvor. "Djeca nisu bila sa njima u tom trenutku, ali je to tako dobar znak da je dovoljno zdrava da svrati do trgovine", dodao je.

Podsjetimo, princeza se dosad u javnosti nije pojavila od Božića, a u siječnju je palača objavila da je bila na operaciji abdomena o kojoj nisu htjeli detaljnije govoriti. U zadnje vrijeme su medijima počele kružiti priče o nevjeri princa Williama, što dodatno pobuđuje interes obožavatelja kraljevske obitelji.

Princ William i Kate Middleton

Kensingtonska palača izbacila je prvu službenu fotografiju Kate u čast britanskog Majčinog dana u ožujku 2024., no to je samo potaknulo glasine. Prvo, slika je nedvojbeno uređena u fotošopu.

I ne samo to, stvar koja je pomogla da ljudi krenu šuškati o aferi jest i to što je primijećeno da Kate ne nosi vjenčani prsten. Mnogi misle da je to zato što je princ William vara s britanskom manekenkom Rose Hanbury.

