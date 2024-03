Princeza od Walesa, Kate Middleton (42) u siječnju je završila u bolnici zbog operacija abdomena, a Britanci su zabrinuti jer ne znaju ništa o njezinom stanju. Osim fanova, za nju se zabrinula i Meghan Markle (42) koja je, kako tvrdi kraljevski stručnjak Tom Quinn za Mirror, nekoliko puta kontaktirala Kensingtonsku palaču pomoćnim kanalima.

"Iskreno je zabrinuta za Kateino zdravlje", tvrdi Tom.

Dodaje i kako je Meghan nekoliko puta pokušala izgraditi odnos i Kate.

"Ovo je definitivno dijelom zato što je Meghan iskreno zabrinuta za Kateino zdravlje, ali također i da popravi narušeni odnos", objašnjava.

Pretpostavka njezinom nejavljanju

Također, rekao je i kako Kate možda ne želi imati kontakt s Meghan, kako ne bi otvorila stare rane kraljevskoj obitelji.

Nedavno je izbijen skandal zbog Kateine fotografije, za koju se tvrdilo da je fotošopirana. Nakon toga, oglasili su se i princ Harry (39) i Meghan. Kako tvrdi Page Six, njihovi prijatelji izrugivali su se s Kateinom fotografijom, nazvavši je 'fotošop promašajem', no glasnogovornik para otkriva da to nema nikakve veze s njima.

"Meghan to nikada ne bi tako napravila. Izjave u Page Sixu možda su došle od nekoga tko je povezan sa Sussexima i izrazio je svoje mišljenje te nije bio službeno ovlašten govoriti u njihovo ime", rekao je glasnogovornik za Newsweek.

Kateino oglašavanje nakon operacije

Podsjetimo, Kate se prvi put oglasila nakon operacije 1. ožujka, kada se u Velikoj Britaniji slavi Majčin dan. U objavi podijeljenoj na službenom Instagram računu princa i princeze od Walesa, fotografija prikazuje Kate na stolcu okruženu sa svoje troje djece Louisom, Georgeom i Charlotte.

“Hvala vam na lijepim željama i kontinuiranoj podršci u posljednja dva mjeseca”, napisala je Kate uz fotografiju. "Želim svima sretan Majčin dan." Potpisala se s "C" za Catherine prije nego što je svom suprugu dala fotografiju "Princa od Walesa".

Foto: RTL / Screenshot Foto: RTL / Screenshot

Manje od 12 sati nakon što je Kate objavila posvetu Majčinom danu, foto i novinske agencije - uključujući Associated Press, Getty Images, Reuters i AFP - počele su uklanjati fotografiju iz svojih knjižnica tiska, navodeći zabrinutost zbog manipulacije.

"Čini se da je izvor manipulirao slikom. Zamjenska fotografija neće biti objavljena", objavio je AP.

Foto: Instagram Foto: Instagram

Nakon što je AP skinuo fotografiju, glasnogovornik novinske agencije objavio je izjavu za The Telegraph, rekavši: "Fotografija pokazuje nedosljednost u položaju lijeve ruke princeze Charlotte."

Dok se internet bavio teorijama zavjere, Kate je dan kasnije, 11. ožujka, javno govorila o kontroverzi oko Photoshopa.

Oko 10:30 ujutro po britanskom vremenu, Kate je napisala na X (bivši Twitter), "Kao i mnogi amaterski fotografi, povremeno eksperimentiram s uređivanjem. Želim se ispričati zbog bilo kakve zabune koju je izazvala obiteljska fotografija koju smo jučer podijelili."

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Ubrzo nakon što su govorili o kontroverzi, Kate i William su fotografirani kako se voze iz dvorca Windsor.

Slika prikazuje par kako sjedi na stražnjem sjedalu automobila, s Williamom koji gleda dolje, a Kate gleda kroz prozor, daleko od kamere.

