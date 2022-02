Emma Thompson je potpuno iskrena kada je riječ o plastičnoj kirurgiji tijekom . "To je ludo", rekla je za Hello. "To nije normalna stvar, a kultura koju smo stvorili, koja kaže da je to normalno, nije normalna. Zašto ljudi traže od ljudi da ih otvore i stave stvari u njihovo tijelo? Što je to što mi radimo nama samima?" Glumica je dodala da je zabrinuta kako će estetska kirurgija utjecati na budućnost društva: "To je kronično nezdravo i postoji vrlo ozbiljna strana svega toga jer ćemo završiti s ovakvom superkulturom koja će se sugerirati mladim ljudima, djevojkama i dečkima, da ovo izgleda normalno. Ali nije normalno", rekla je glumica.