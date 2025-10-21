Kate Middleton jednim komentarom navukla na sebe bijes javnosti: 'To nema veze s mozgom'

Princeza od Walesa, Kate Middleton (43), nedavno je objavila osobni esej u suradnji s profesorom Robertom Waldingerom s Medicinskog fakulteta Harvard, pod naslovom “Moć ljudske povezanosti u svijetu distrakcija”. U tekstu poziva ljude da smanje upotrebu telefona i digitalnih uređaja te se ponovno posvete iskrenim odnosima s bližnjima.

Esej je ujedno bio i tema nove epizode poznatog podcasta koji vode Andrea Camano i urednica časopisa HELLO!, Emily Nash, a gošća je bila novinarka Hannah Furness iz The Telegrapha. Dotične su u razgovoru istaknule da, iako je esej dirljiv i inspirativan, neki dijelovi mogu biti podložni kritikama.

Naime, Emily Nash je esej opisala kao "podsjetnik na ono što svi možemo učiniti", dok je Furness dodala da ju je tekst "prilično dirnuo" i potaknuo na razmišljanje. Ipak, Furness je primijetila da bi se princeza zbog rečenog mogla suočiti s kritikama, naglašavajući: "Nadam se da to nije djelovalo kao moralna lekcija, jer se izložila prilično očitim kritikama".

U podcastu su usporedile moguće reakcije javnosti na Katein esej s reakcijama koje je princ od Walesa dobio na svoj projekt o beskućnicima, napominjući da će uvijek biti onih koji komentiraju privilegije članova kraljevske obitelji.

Hannah Furness istaknula je da je princeza smatrala da je tema dovoljno važna da "preuzme rizik i progovori o njoj", dok je Emily Nash njezin potez opisala kao "hrabar korak". Furness je dodala da je rijetkost da princeza piše na tako osoban način, ali da tekst može biti percipiran i kao donekle kontroverzan.

Foto: Chris Jackson/pa Images/profimedia

Kritičari prozvali Kate da esej 'nema veze s mozgom'

U eseju Kate naglašava važnost potpune prisutnosti u trenucima s voljenima. Ističe da prevelika prisutnost ekrana, posebno kod malene djece, može negativno utjecati na razvoj emocionalnih i socijalnih vještina. Princeza upozorava da, iako živimo u doba digitalne povezanosti, ljudi postaju sve usamljeniji i teže ostvaruju duboke međuljudske odnose. Kao rješenje, potiče na svjesno obraćanje pažnje jedni na druge kod kuće, na poslu i u zajednici, te na cijenjenje trenutaka koji jačaju istinsku povezanost, poput obiteljskih večera, razgovora i susreta licem u lice.

Esej je izazvao i kritike, pri čemu su neki komentatori naglasili da je poruka princeze teško primjenjiva za ljude koji moraju balansirati posao, obitelj i svakodnevne obaveze, te da je privilegija imati tim ljudi koji obavlja svakodnevne zadatke umjesto nje. Tako je netko od kritičara poručio i kako Kateine riječi "nemaju veze s mozgom" jer bi svatko mogao posvetiti pažnju djeci da ne mora raditi i ne mora cijeli dan gledati u ekran kako bi osigurao egzistenciju sebi i svojoj obitelji, piše Glossy.

