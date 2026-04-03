Kaos nakon smrti Chucka Norrisa: Internet preplavile laži, evo što sve izlazi

Američki glumac i majstor borilačkih vještina Chuck Norris preminuo je nedavno, a njegova obitelj sada se oglasila zbog, kako tvrde, lažnih informacija koje kruže internetom.

U službenom priopćenju upozorili su na videosnimke i objave nastale uz pomoć umjetne inteligencije koje šire netočne tvrdnje o okolnostima njegove smrti, zdravstvenom stanju i posljednjim trenucima života.

„Svjesni smo brojnih sadržaja generiranih umjetnom inteligencijom koji sadrže obmanjujuće tvrdnje. Te su informacije potpuno neistinite“, poručili su iz obitelji.

Poziv na oprez

Obitelj je apelirala na javnost da ne dijeli neprovjerene informacije te da vjeruje isključivo službenim izvorima.

Naglasili su kako su se u javnosti pojavile i izmišljotine vezane uz njegovu medicinsku povijest i obiteljske odnose.

„Molimo vas da ne vjerujete niti širite informacije koje ne dolaze izravno od obitelji ili službenog predstavnika“, istaknuli su, zahvalivši svima na podršci i suosjećanju.

Odlazak filmske legende

Podsjetimo, Norris je preminuo 20. ožujka nakon hospitalizacije zbog zdravstvenih tegoba, čiji točan uzrok nije javno objavljen. Obitelj je tada naglasila kako žele zadržati privatnost u tim teškim trenucima.

„Bio je okružen obitelji i otišao je u miru“, poručili su tada, dodajući kako su zahvalni za život koji je živio i uspomene koje je ostavio iza sebe.

Iza njega su ostali supruga Gena O’Kelley, njihovi blizanci Dakota i Danilee te djeca iz prijašnjih veza – sinovi Mike i Eric te kći Dina.

Emotivni oproštaji najbližih

U danima nakon njegove smrti, članovi obitelji oprostili su se od njega dirljivim porukama na društvenim mrežama.

Njegov sin Dakota Norris istaknuo je kako mu je otac bio uzor cijelog života, opisujući ga kao čovjeka punog dobrote, snage i vjere.

Unuka Greta Norris također je podijelila uspomene, naglasivši kako je bio iznimno pristupačan i topao čovjek koji je svakome davao osjećaj posebnosti.

