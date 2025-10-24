Kanađanka na RTL-u traži ljubav: 'Veselim se danu kada ću hrvatski pričati bez prevoditelja'

Razgovarali smo s Kanađankom iz Muskoke u Ontariju Dorothee Anne Stott (48) koja se prijavila u novu sezonu showa ''Ljubav je na selu''. U Hrvatsku je došla u posjet prijateljima, a upravo je tada čula za popularnu emisiju te se, vođena znatiželjom, otvorenošću i vjerom da se ljubav može pronaći i tamo gdje je najmanje očekuje, u istu odlučila i prijaviti.

Dottie je, kako je od milja zovu, po struci wellness trenerica i medicinski pratitelj koji pomaže ljudima tijekom postoperativnih putovanja. U razgovoru s nama, otkrila nam je da Hrvatsku doživljava kao zemlju bogate kulture i ljudi koji odišu ponosom i toplinom. Iako još uvijek uči hrvatski jezik, ne brine se zbog jezične barijere i uvjerena je da se prava povezanost gradi kroz osmijeh, pogled i energiju, a ne samo kroz riječi.

Vesela, otvorena i iskrena, Dottie nam je ispričala kako izgleda njezin svakodnevni život, što je najviše ispunjava i kakvog muškarca priželjkuje upoznati tijekom sudjelovanja u emisiji ''Ljubav je na selu''.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Čime se bavite?

Primarno radim kao wellness trener. Vodim radionice i seminare o zahvalnosti i životu u izobilju. Također, radim kao putujući medicinski pratitelj, pomažući ljudima s postoperativnom njegom kada putuju na operacije.

Kako provodite slobodno vrijeme?

Volim kuhati. Kuhinja je moje "sretno mjesto". Volim kuhati i peći za obitelj i prijatelje. Volim glazbu i ples. Vrlo sam društvena osoba. Volim izlaziti, ali također uživam biti kod kuće i organizirati večere. Volim se igrati u svojim vrtovima i biti u prirodi. Šetnja šumom ili bilo gdje blizu vode (jezera, ocean, more) donosi mi nevjerojatnu radost. Prilično sam jednostavna u onome što ispunjava moje slobodno vrijeme... hrana, glazba i priroda hahaha.

Imate li omiljenog hrvatskog pjevača?

Volim hrvatsku glazbu. Od Ivana Zaka i naravno Eurosong senzacije Baby Lasagne... i mnogih drugih divnih izvođača.

Što su vam rekli prijatelji kada ste im rekli da ste se prijavili u emisiju?

Moji prijatelji su rekli "naravno da jesi" hahaha. Znaju koliko sam avanturistički nastrojena i da volim ljubav.

Ljetujete li u Hrvatskoj kod nekoga ili imate nekretninu u Lijepoj Našoj?

Provodim vrijeme istražujući vašu prekrasnu zemlju. Bila sam u Hrvatskoj tijekom proljeća, ljeta i jeseni.

Kakvog su karaktera Kanađani? Mislite li da će biti lakše pronaći ljubav u Hrvatskoj?

Kanađani su divni ljudi koji su došli iz cijelog svijeta. Jako sam ponosna što sam Kanađanka. Ali Kanada je vrlo mlada zemlja i nema povijest ili baštinu koju imaju europske zemlje. Hrvatska je vrlo jedinstvena i vrlo posebna. Jako me privlači muževnost i samopouzdanje. Hrvatski muškarci imaju oboje! Također me jako privlači kulturno bogatstvo, a hrvatski muškarci su ponosni... ponosni na svoju obitelj, zemlju i vjeru/duhovnost. Vjerujem u ljubav i osjećam da ću pronaći ljubav u Hrvatskoj. Cijela zemlja je ljubav, čak imate i otok u obliku srca.

Foto: RTL

Kakav je vaš idealan muškarac?

Moj idealan muškarac je ljubazan, velikodušnog srca, sretan u životu i snažan... snažan mentalno i emocionalno. Muškarac koji cijeni obitelj, poštovanje, čast, radostan život i veze. Muškarac koji je spreman isprobati nove stvari, orijentiran je na rješenja i ima zdrav odnos s novcem. Novac apsolutno ne kupuje sreću ili više vremena na ovoj zemlji, stoga ne smatram financijski zdravu osobu "bogatom". Nije me briga koliko ima na bankovnom računu, ali mora imati pozitivan stav prema novcu i uživati u onome što radi kako bi zaradio novac. Volim muškarce koji vole ono što rade i ponosni su na svoj posao. Titule mi nisu važne. Ne pridajem im nikakvu vrijednost, pridajem važnost karakteru muškarca i tome kako se predstavlja i komunicira s ljudima.

Da pronađete muškarca s kojim želite provesti život, biste li preselili u Hrvatsku ili se s onim pravim vratili kući u Kanadu?

Ne isključujem ništa. Vjerujem da bismo zajedno pronašli rješenje. To je naša ljubavna priča i pisali bismo je zajedno te vidjeli kako će se svako poglavlje odvijati.

Ako biste ostali u Hrvatskoj, gdje biste živjeli?

Živjela bih u Slavoniji.

Foto: RTL

Pričate li dobro hrvatski? Smatrate li da bi nedovoljno znanje hrvatskog jezika moglo predstavljati problem u komunikaciji s farmerom?

Moj hrvatski je trenutno užasan, ali svakim danom je sve bolji. Nastavljam učiti jezik svaki dan, ali mi je teško govoriti. Moje razumijevanje i vokabular se dobro proširuju, ali sam jako nervozna kada govorim jer želim pravilno izgovarati i govoriti. Neke su riječi jednostavne, neke vrlo teške, a mnoge jednostavno ne razumijem u potpunosti kada ih ispravno koristiti, poput automatskog/automatski/automatska/automatsko.

Sve u svemu, volim jezik i volim izazove. Savladat ću ga i postati tečna govornica! Jako sam uzbuđena što ću jednog dana moći govoriti hrvatski bez pomoći ili prevoditelja.

Ne, nisam se brinula o jezičnoj barijeri. Neverbalna komunikacija mi je važnija... Kontakt očima, fizički dodir i struja, zvuk smijeha, osmijeh, govor tijela, držanje, izgled, interakcije s drugima, geste, ljubaznost. Veza s nekim i odnos su puno više od same verbalne komunikacije.

Kako će se snaći u showu i za kojeg se farmera prijavila, pokazat će nova sezona ''Ljubav je na selu'' – uskoro na RTL-u i platformi Voyo.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Vole je mladi i Trump, ne i ženske udruge: Kako je Giorgia Meloni postala najmoćnija žena Europe