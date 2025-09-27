Kakva ljepotica! Doris Dragović prisjetila se naslovnice koja je zaludjela Jugoslaviju

Glazbena diva Doris Dragović (64) iznenadila je svoje pratitelje na Instagramu objavom stare fotografije na kojoj pozirala za tadašnji popularni jugoslavenski časopis TV Novosti.

Na fotografiji, Doris ima prepoznatljivu bujnu crnu kosu, koja je posebice u to vrijeme bila njezin zaštitni znak, a pažnju privlači i karakterističan makeup osamdesetih – istaknute oči i lagani ružičasti tonovi na usnama.

"1986. Davno je to bilo", napisala je u opisu objave, a komentari su se počeli nizati jedan za drugim: "Prava dama i tada i sada", "Vrh je Doris", "Kakva ikona", "Prekrasni ste".

Podsjetimo, Doris je tijekom osamdesetih i devedesetih godina bila jedna od najpopularnijih pjevačica u regiji, a njezini stari hitovi se i danas slušaju.

