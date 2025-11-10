Kakva atmosfera! Marija iz 'Života na vagi' okupila ekipu, pogledajte što se dogodilo za stolom

Iako je deveta sezona popularnog realityja "Život na vagi" završila, druženje kandidata očito se nastavilo i izvan malih ekrana.

Na fotografijama koje je objavio Ivan Galenić, javnosti poznatiji kao GallaSandalla, vidi se kako se vesela ekipa ponovno okupila za stolom, uz tanjure, smijeh i, kako je Ivan sam rekao, „glavnog krivca – janjetinu“.

Foto: RTL

Na zajedničkoj fotografiji nasmijani su redom: Dominik, Tamara, Antonija, Marija, Nena, Katarina, Ana, Domagoj i Ivan – svi zajedno u opuštenoj, gotovo obiteljskoj atmosferi, baš kao u danima kada su dijelili kuću i trenirali rame uz rame, prenosi RTL.hr.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Pobjednica nefinalistica devete sezone, Marija, otvorila je vrata svog doma u slikovitom mjestu Blace i ugostila dio ekipe za veselu večer punu smijeha i glazbe.

Neki su i zapjevali

Uz tanjure pune janjetine i druženje koje je obilježilo prijateljstvo iz kuće, trenutak su dodatno uljepšale Marija i Katarina, koje su odlučile pjevati.

Propuštene sezone showa "Život na vagi" pogledajte na platformi Voyo!

POGLEDAJTE VIDEO: Nutricionistica iz 'Života na vagi' otkrila najveću zabludu o ugljikohidratima