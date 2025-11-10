Kakva atmosfera! Marija iz 'Života na vagi' okupila ekipu, pogledajte što se dogodilo za stolom
Kandidati devete sezone ‘Života na vagi’ ponovno su se okupili
Iako je deveta sezona popularnog realityja "Život na vagi" završila, druženje kandidata očito se nastavilo i izvan malih ekrana.
Na fotografijama koje je objavio Ivan Galenić, javnosti poznatiji kao GallaSandalla, vidi se kako se vesela ekipa ponovno okupila za stolom, uz tanjure, smijeh i, kako je Ivan sam rekao, „glavnog krivca – janjetinu“.
Na zajedničkoj fotografiji nasmijani su redom: Dominik, Tamara, Antonija, Marija, Nena, Katarina, Ana, Domagoj i Ivan – svi zajedno u opuštenoj, gotovo obiteljskoj atmosferi, baš kao u danima kada su dijelili kuću i trenirali rame uz rame, prenosi RTL.hr.
Pobjednica nefinalistica devete sezone, Marija, otvorila je vrata svog doma u slikovitom mjestu Blace i ugostila dio ekipe za veselu večer punu smijeha i glazbe.
Neki su i zapjevali
Uz tanjure pune janjetine i druženje koje je obilježilo prijateljstvo iz kuće, trenutak su dodatno uljepšale Marija i Katarina, koje su odlučile pjevati.
