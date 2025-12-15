Kako je supruga Roba Reinera utjecala na završetak 'Kada je Harry sreo Sally...'

Svijet je u šoku nakon vijesti da su tijela redatelja Roba Reinera (78) i njegove supruge, fotografkinje i producentice Michele (68), pronađena u njihovoj vili u luksuznom naselju Brentwood u Los Angelesu.

Iako je smrt Reinerovih zvučala poput scenarija iz holivudskih trilera, njihov ljubavni odnos zapravo je procvao zahvaljujući popularnoj romantičnoj komediji. Rob je upoznao Michele dok su snimali legendarni film 'Kada je Harry sreo Sally...' iz 1989. godine. Michele, koja je bila fotografkinja i povremena glumica, upoznala je Roba na spoju na slijepo, koji je organizirao direktor fotografije filma, Barry Sonnenfeld.

Kako je Michele Reiner inspirirala film Kada je Harry sreo Sally...?

Iako film završava s glavnim junacima koji se zaljube jedno u drugo, izvorni završetak nije bio tako sretan. "Bilo je zamišljeno da se njih dvoje ponovno susretnu nakon mnogo godina, razgovaraju i na kraju se razdvoje," otkrio je Reiner u razgovoru za CNN s Chrisom Wallaceom 2024. Taj nesretni završetak bio je, prema njegovim riječima, bliži njegovim vlastitim iskustvima u ljubavi.

"Bio sam u braku deset godina, pa sam bio samac još deset godina. Nisam znao kako ću ikada ponovno biti s nekim i to je dovelo do nastanka 'Kada je Harry sreo Sally...,' rekao je Reiner.

Međutim, upoznavanje Michele potpuno je promijenilo njegov pogled na ljubav. "Upoznao sam svoju ženu Michele, s kojom sam sada u braku 35 godina," dodao je Reiner. "Upoznali smo se tijekom snimanja filma i promijenio sam završetak."

Djeca

Nakon braka, Michele Reiner radila je sa suprugom na nekoliko projekata. 1990. godine bila je specijalna fotografkinja na filmu Misery, a producirala je i neka od Reinerovih kasnijih djela, poput Shock and Awe (2017), Albert Brooks: Defending My Life (2023), te ovogodišnji Spinal Tap II: The End Continues.

Par ima tri djece: Jake (34), Nick (32) i Romy (28). Reiner također ima 61-godišnju kćer Tracy iz prvog braka s pokojnom glumicom i redateljicom Penny Marshall, koja je trajala od 1971. do 1981. godine.

Sin Nick se trenutno sumnjiči za ubojstvo roditelja.

