Ovisnik, živio na ulici: Za ubojstvo Roba Reinera i supruge Michelle sumnjiče njihovog sina!

Svijet je jutros potreslo ubojstvo slavnog redatelja Roba Reinera (78) i njegove supruge Michelle (68) čija su tijela pronađena u njihovom domu u Hollywoodu.

I dok istraga još uvijek traje, prema pisanju magazina People, za stravično ubojstvo navodno je osumnjičen njihov sin Nick (32) o čijoj se problematičnoj prošlosti već ranije pisalo u stranim medijima.

Naime, Nick Reiner, sin legendarnog holivudskog redatelja Roba Reinera i glazbenice Michele Singer Reiner, godinama se borio s teškom ovisnošću o drogama, o čemu je otvoreno govorio u rijetkim javnim istupima.

Njegova životna priča često se spominje kao primjer koliko ovisnost ne bira – bez obzira na obiteljsko porijeklo, slavu ili privilegije.

Više od 17 rehabilitacija

O svojoj borbi Nick je najiskrenije govorio u intervjuu iz 2016. godine, kada je otkrio da je prvi put poslan na rehabilitaciju još kao tinejdžer, oko 15. godine života. Time je započeo dug i iscrpljujući ciklus liječenja koji je obilježio njegovu mladost.

Do svoje 22. godine Nick je, kako je sam priznao, prošao kroz čak 17 različitih ustanova za liječenje ovisnosti. Ta iskustva kasnije su poslužila kao inspiracija za poluautobiografski film Being Charlie iz 2015. godine, na kojem je surađivao sa svojim ocem, koji je film i režirao.

„To nije moj život, ali bio sam na mnogim od tih mjesta i imao mnogo sličnih iskustava“, rekao je Nick tada, objašnjavajući koliko je film proizašao iz stvarnih situacija kroz koje je prolazio.

Mjeseci života na ulici

Jedno od najtežih razdoblja u njegovoj borbi uslijedilo je nakon što je odbio povratak na rehabilitaciju. Prema vlastitim riječima, tada mu je postavljen jasan ultimatum – ili će prihvatiti liječenje, ili će morati sam snositi posljedice.

„Ako sam htio sve raditi po svome i nisam htio ići na programe koje su mi predlagali, morao sam biti beskućnik“, ispričao je.

Nick je tada mjesecima živio na ulici, spavao u skloništima ili na otvorenom, seleći se između saveznih država.

„Bio sam beskućnik u Maineu, New Jerseyju i Teksasu. Noći sam provodio na ulici, tjedne bez ikakve sigurnosti. Nije bilo nimalo zabavno“, priznao je.

„Mogao sam umrijeti“

Unatoč svemu, Nick ističe da ga je upravo to iskustvo oblikovalo.

„To me učinilo onim što sam danas. Morao sam se suočiti s posljedicama vlastitih izbora“, rekao je, dodajući kako je upoznao ljude i priče potpuno izvan svijeta u kojem je odrastao.

Otvoreno je govorio i o realnoj opasnosti s kojom se tada suočavao: „Kad sam bio vani, mogao sam umrijeti. Sve je stvar sreće. Baciš kocku i nadaš se da ćeš preživjeti.“

