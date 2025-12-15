Poznati holivudski par pronađen mrtav u svom domu: Sumnja se na ubojstvo

U svom domu u Hollywoodu pronađeni su mrtvi slavni redatelj Rob Reiner i njegova supruga Michelle. Smrt je potvrdio i glasnogovornik obitelji u priopćenju te naveo: "Slomljeno nam je srce zbog ovog iznenadnog gubitka".

Kako donosi CNN, detektivi za ubojstva iz policijske uprave Los Angelesa nalaze se u Reinerovoj kući i istražuju navodno ubojstvo, dok Sky News navodi da je par zadobio ubodne rane. Ispituju se članovi obitelji - među njima i sina Nicka Reinera.

Policija Los Angelesa traži nalog za pretres kuće Roba Reinera. Zamjenik šefa policije Los Angelesa, Alan Hamilton, rekao je da istražitelji trebaju dobiti nalog za pretres kako bi proveli "potpunu istragu mjesta zločina" u kući Roba Reinera i dodao:

„Čekamo da se pravni postupak pokrene. Moramo dobiti nalog za pretres kuće. Nakon što se to ispuni, provest ćemo potpunu istragu mjesta zločina, unutar i izvan kuće te susjedstva.“

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Kuća je u potpuno istom stanju kao što je bila kada su policajci stigli, rekao je Hamilton.

Policijska uprava Los Angelesa izjavila je u nedjelju navečer da istražitelji u ovoj fazi ne traže osumnjičenike za smrt Roba i Michele Reiner.

„Trenutno ne tražimo nikoga kao osumnjičenika ili na bilo koji drugi način“, rekao je zamjenik načelnika LAPD-a Alan Hamilton na konferenciji za novinare, naglasivši da je istraga još uvijek u najranijoj fazi.

Foto: Kent Nishimura/afp/profimedia

Pelosi: 'Rob je bio velikodušni genij'

Zastupnica Nancy Pelosi nazvala je vijest o smrti na holivudskog redatelja Roba Reinera i njegovu suprugu Michelle "razornom".

Pelosi je rekla da je Reiner „duboko brinuo o ljudima i to pokazao svojim građanskim aktivnostima“, uključujući podršku inicijativi za rani razvoj djeteta "First 5" i aktivizam protiv kalifornijskog "prijedloga 8" - prijedloga za zabranu istospolnih brakova.

Također je rekla da je Reiner imao „figuru ikone u filmovima koji su nas nasmijavali, dovodili do suza i tjerali na razmišljanje.

Michele (68) je bila fotografkinja i snimila je fotografiju Donalda Trumpa koja se nalazi na naslovnici njegove knjige "Trump: The Art of the Deal".

Obama: 'Ispod svega stajala je duboka vjera u dobrotu'

Bivši predsjednik Barack Obama rekao je da su on i njegova supruga Michelle "slomljena srca zbog tragične smrti Roba Reinera i njegove voljene supruge Michele" u objavi za X.

"Robova postignuća u filmu i televiziji pružila su nam neke od naših najdražih priča na ekranu. Ali ispod svih priča koje je producirao stajala je duboka vjera u dobrotu ljudi - i cjeloživotna predanost provođenju te vjere u djelo. Zajedno su on i njegova supruga živjeli živote definirane svrhom. Pamtit će ih se po vrijednostima koje su zagovarali i bezbrojnim ljudima koje su inspirirali", naveo je Obama.

Borio se protiv duhanske industrije i za rano obrazovanje djece

Guverner Kalifornije Gavin Newsom rekao je da su njemu i njegovoj supruzi Jennifer Siebel Newsom "slomljena srca zbog tragičnog gubitka Roba Reinera i Michele Singer Reiner".

„Rob je bio velikodušni genij koji stoji iza mnogih klasičnih priča koje volimo, s projektima širokog raspona od 'Princeze nevjeste' do 'Nekoliko dobrih ljudi'. Njegova bezgranična empatija učinila je njegove priče bezvremenskima, učeći generacije kako vidjeti dobrotu i pravednost u drugima – i potičući nas da sanjamo veće snove“, rekao je Newsom u izjavi.

„Ta empatija se protezala daleko izvan njegovih filmova“, naveo je i dodao:

„Rob je bio strastveni zagovornik djece i građanskih prava - od borbe protiv duhanskih tvrtki do borbe za jednakost brakova i snažnog glasa u ranom obrazovanju. Svojim dobrim djelima učinio je Kaliforniju boljim mjestom.“

POGLEDAJTE VIDEO Od zapaljenih sinagogi i prijetnji do terorističkog napada: 'Ovaj ubojiti napad se mogao predvidjeti'