Znate li kako izgleda Kolindin brat? Mlađi je od nje pet godina, a evo čime se bavi

Bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović (57) nedavno je na svom Facebook profilu podijelila kolaž fotografija s omiljenih putovanja tijekom protekle godine.

Među brojnim kadrovima sa službenih putovanja, susreta s političkim liderima i opuštenih trenutaka na hrvatskoj obali sa suprugom Jakovom Kitarovićem, posebno se istaknula jedna fotografija – ona na kojoj pozira u zagrljaju svog brata Branka.

Budući da ga se rijetko može vidjeti u javnosti, mnoge je zanimalo tko je zapravo brat bivše predsjednice.

Samozatajan poduzetnik iz Rijeke

Branko Grabar, pet godina mlađi od Kolinde, živi i radi u Rijeci, gdje uspješno vodi tvrtku Konkurent, specijaliziranu za nekretnine. Iako je poslovno vrlo aktivan, privatno njeguje miran i povučen život, daleko od reflektora i političkih događanja povezanih sa slavnom sestrom.

Sa suprugom, liječnicom Natašom Poldan Grabar, gradi obiteljski život te se najradije posvećuje upravo obitelji i djeci.

Odnos brata i sestre – bez politike

Branko se 2015. godine kratko osvrnuo na odnos sa sestrom, naglasivši da se unutar obitelji politika jedva spominje.

„Mi ne razgovaramo o politici kad se vidimo, dotaknemo se tu i tamo neke teme, ali ona mi kaže: ‘Pusti to’, pa razgovaramo o uobičajenim stvarima – obitelji, prijateljima, najviše o djeci, školi, njihovim željama i planovima“, rekao je tada za Večernji list.

Fotografija koju je Kolinda nedavno objavila tako je rijedak uvid u privatni, obiteljski trenutak – daleko od službenih protokola i državničkih dužnosti – te je još jednom pokazala blisku povezanost brata i sestre koji, unatoč javnim ulogama, svoj privatni život nastoje čuvati od medijske pozornosti.

