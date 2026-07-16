Kakav rođendan! Stela Rade slavila u velikom stilu uz ružičasti luksuz i party za pamćenje

Hrvatska pjevačica i harmonikašica Stela Rade proslavila je svoj 28. rođendan na zaista nezaboravan način, a djelić atmosfere podijelila je sa svojim pratiteljima na Instagramu. Iako je planirala tek skromno druženje u krugu najbližih, rođendanski utorak pretvorio se, kako je sama napisala, u "jedan od najzabavnijih dana ikad". Njezina objava otkriva slavlje ispunjeno smijehom, glazbom i neobičnim tematskim detaljima koji savršeno odražavaju njezinu osobnost. "Shvatila sam da su mi najbliži ljudi zapravo najluđi", poručila je u opisu.

Cijelo slavlje bilo je u znaku ružičaste boje i Stelline velike ljubavi prema automobilima, a posebno BMW-u. Slavljenica i njezine prijateljice pojavile su se u ružičastim kombinacijama, a pažnju je privukla i velika torta s BMW logom te natpisom "Sretan rođendan, šef". U središtu fotografija našao se i ružičasti automobil, a prema objavljenim snimkama, proslava je trajala cijeli dan – od druženja uz bazen do večernje vožnje u party busu. Jedan od zanimljivijih detalja bio je trenutak kada su Stela i ekipa zlatnim markerom ispisivali poruke po automobilskim felgama.

Na snimkama koje su objavljene na društvenim mrežama vidi se kako su joj najbliži pripremili nezaboravne trenutke, a posebno je emotivan bio susret s članovima njezina benda. Nakon što je stigla na proslavu, Stelu su dočekali prijatelji, obitelj i glazbenici koji su joj odmah zapjevali rođendansku pjesmu. Pjevačica nije skrivala emocije, a trenutak je završio zagrljajem s harmonikašem iz benda.

Rođendansko slavlje stiglo je nakon uspješne godine za mladu glazbenicu iz Jastrebarskog. Stela je na Dori s pjesmom "Nema te" osvojila treće mjesto i privukla pažnju publike, a njezina ljubav prema automobilima već je dobro poznata obožavateljima. Upravo toj strasti posvetila je i svoj prvi veliki koncert "Stela Rade Music Show: Car Experience Edition", na kojem je jednom obožavatelju poklonila svoj prepoznatljivi ružičasti Golf, što je tada oduševilo javnost.