Kakav peh na crvenom tepihu: Evo zbog čega je ministrica zdravstva postala hit na internetu

Pula je sinoć postala bogatija za svoj prvi hotel s pet zvjezdica, čije je svečano otvorenje okupilo oko 150 uzvanika iz političkog i društvenog života. Među gostima su bili predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović, ministar turizma i sporta Tonči Glavina, ministrica zdravstva Irena Hrstić kao izaslanica predsjednika Vlade RH, istarski župan Boris Miletić i pulski gradonačelnik Peđa Grbin.

Atmosfera je bila svečana, a projekt se predstavio kao važan iskorak za istarski turizam i dodatna potvrda Pule kao atraktivne destinacije luksuznog smještaja.

Foto: Sasa Miljevic/pixsell

Neočekivani trenutak na crvenom tepihu

No, jedan detalj je privukao posebnu pažnju okupljenih i fotografa. Ministrici zdravstva Ireni Hrstić u jednom je trenutku zasmetala obuća, pa je bez previše premišljanja izula cipele i riješila problem na licu mjesta. Taj spontani potez zabilježen je fotoaparatom, a na društvenim mrežama ovaj potez izazvao je reakcije.

Foto: Sasa Miljevic/pixsell

I dok su neki s oduševljenjem komentirali ovaj spontani potez, drugi su pisali kako je riječ o neprimjerenom ponašanju na crvenom tepihu.

