Poznate zvijezde se kupaju u luksuzu, a kad je u pitanju kupovina nekretnine, imaju visoke kriterije. Da su blizu posla i obitelji, a opet dovoljno daleko od svega, želje su pjevača iz Srbije i Bosne i Hercegovine agentima za nekretnine kad se bacaju u potragu za nekretninom, piše 24sata.

Čolić kupio stan u Puli

Pjevač Zdravko Čolić (72) kupio je luksuzan stan u Marini Verudi, u jednoj od zgrada koje se grade u sklopu skupocjenog projekta smještenog između marine i Pješčane uvale. Ovaj projekt obuhvaća pet zgrada smještenih na brežuljku iznad marine s prekrasnim pogledom na more, saznaje Istarski.hr.

Radi se o jednom od najvećih i najskupljih stambenih projekata u Puli u posljednje vrijeme, a planira se izgraditi oko 150 stanova raspoređenih u pet zgrada, iako su trenutačni radovi još uvijek u početnoj fazi. Cijene stanova u ovim zgradama kreću se oko 5500 eura, s obzirom na veličinu i terase koje neki stanovi imaju, moguće je da su neki od njih i znatno skuplji, čak premašujući pola milijuna eura.

'Ne uzimaju kredite'

"Zvijezde vam plaćaju u gotovini odjednom, ne uzimaju kredite", otkrio je agent za nekretnine Boro Vujović za 24sata.

"To je njihov izbor, ali opet oni vam žele intimu koju im možda ne nude Rijeka, Dubrovnik, Split… Istra im je zanimljiva kroz cijelu godinu, jer tu su vam Italija i Slovenija", dodao je.

Halid gradi kuću na Pelješcu

Pjevač Halid Bešlić (70) prošle godine kupio je zemljište u općini Drače na poluotoku Pelješcu. Ugovor o kupoprodaji nekretnine ovjeren još 16. kolovoza 2022. godine, a dokumenti za uknjiženje zaprimljeni su 23. siječnja ove godine, navodi se u vlasničkom listu.

"Kupio sam parcelu od prijatelja odnosno njegove kćeri, koja ima firmu i ona gradi kompleks od 12 kuća. Sve je kupljeno već s građevinskom dozvolom. To neće biti ekstra luksuzna vila nego kuća od 170 kvadrata. Svakako ću imati bazen pred kućom. Vjerujem da će biti gotova iduće godine, ne znam hoću li uspjeti do ljeta. Vidjet ćemo. Odlučio sam se za to mjesto zbog mira, ljepote i blizine Sarajevu", ispričao je ranije za 24sata.

I Žera je živio na Pelješcu

I pjevač Crvene Jabuke Dražen Žerić Žera (59) jedno je vrijeme živio na Pelješcu.

Ondje je upoznao svoju 24 godina mlađu suprugu Barbaru. Ona je bila konobarica u prizemlju zgrade u kojoj je iznajmio apartman, a kako je ranije govorio, na Pelješcu se preporodio.

