Neda Ukraden jedna je od najpoznatijih i najatraktivnijih pjevačica na prostoru bivše Jugoslavije, a najponosnija je na svoju obitelj.

Svoju kćer Jelenu smatra najvažnijom osobom na svijetu, a ne izostavlja činjenicu kako ima izrazito zavidan odnos sa svojim zetom koji se nedavno pohvalio jednom poprilično neobičnom tetovažom u obliku Nedina potpisa.

"Kćerinog sam muža prihvatila kao svoje dijete. On nije tetovirao moje ime zbog nekretnina, nego zato što sam mu pomogla oko zdravlja. Inzistirala sam da ode u bolnicu i sve smo uspješno riješili. Radilo se o oštećenju vida, a bilo je ozbiljno. Mogao je oslijepiti na jedno oko. Hvala Bogu, sve je dobro prošlo, a on je iz zahvalnosti, odlučio tetovirati moj potpis", objasnila je Neda jednom prilikom za Informer.

Također, dodala je kako kćer Jelena i njezin zet imaju njezinu veliku podršku u svemu, a za njega smatra kako je dobar suprug i roditelj, ali nije izostavila da je ujedno i dobar domaćin.

"Poštujemo se, to mi je više nego dovoljno, uvijek smo tu jedno za drugo. Život je more obaveza, mora se vratiti obiteljsko zajedništvo, toga nam u društvu nedostaje", dodala je.

Unatoč tome što je izrazito atraktivna pjevačica te samim time i jedna od najpoželjnijih žena, Neda Ukraden vodi život slobodne žene te je upravo zbog toga priupitana od strane Informera, zašto je tome tako.

"Vjerojatno je ženama koje imaju partnera puno lakše pa se ne moraju same nositi s nekim problemima. Ipak, gore je ako imate nekoga tko vas sputava, ne razumije i ne podržava. Uživam u životu i putovanjima, žena sam malo drugačijeg temperamenta i energije. Umjetnike je teško pratiti i voljeti. Malo je muškaraca koji to mogu podnijeti. Živim punim plućima, volim ići u kazalište, ali i u birtiju. Vrlo sam pokretna, nije me teško nagovoriti na akciju. Ne vidim manu u tome što nemam partnera, znam da mnogi pate u vezama i brakovima zbog nerazumijevanja", odgovorila je poprilično samouvjereno.

