Ella Dvornik otkrila kako se motivira za trening: 'Izgubila tri kilograma, dobila pločice'

Svi znamo koliko je ponekad izazovno održati rutinu vježbanja i zdrave prehrane. Ima dana kada jednostavno nedostaje motivacije – teško je ustati iz kreveta i pronaći snagu za pokret, a vrijeme za trening često odgađamo. No, poznata influencerica Ella Dvornik (34) podijelila je sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama kako se uspijeva motivirati čak i u onim najtežim trenucima. Otkrila je mali trik koji njoj pomaže da prevlada želju za ostankom kod kuće i ipak odradi trening.

Foto: Instagram

"Želim s vama podijeliti za danas jednu svoju životnu filozofiju koja se zove “Pa hajde kad sam već tu”. Sigurna sam da vam se puno puta u životu desilo, na primjer, da dođete u restoran i konobar vam kaže želite li aperitiv na kuću, i ti kažeš – pa hajde kad sam već tu", započela je Ella u videu.

"Meni se na trening ne ide, ali postavim si jedan cilj ujutro, a to je – samo odi u teretanu, ne moraš ništa raditi. Samo odi. Samo dođi tamo, sjedni, gledaj, pij vodu, pij kavu, ne moraš ništa raditi. I onda dođem u teretanu, treba mi nekih 10 minuta od stana, ili ako sam u Istri treba mi nekih 20 minuta autom, i dođem, stanem i kažem – OK, pa hajde kad sam već tu, da odem pet minuta na traku", dodala je.

"Odradim tih pet minuta na traci i onda si mislim – OK, izdržala sam pet minuta, pa ajde kad sam već tu, možda mogu još tri minute…uglavnom, postavim si jako mali cilj koji pređem u svakom slučaju. Malo je glupo da sam sad hodala do teretane da bi hodala u teretani, pa hajde kad sam već tu, mogu bar obaviti neku spravu koja mi je inače draga. Ne da mi se četiri serije, ne da mi se 40 kila… dobro nema veze, hajde stavit ćemo 35 kila, i neka budu tri serije. To obavim, i onda si mislim – pa dobro, kad sam već tu, mogu napraviti i tu četvrtu s 40", napisala je.

"Pet minuta je prošlo, prije nego što znaš prođe 45 minuta, jedan dan, jedan mjesec, izgubila si tri kilograma, dobila si pločice", zaključila je influencerica u duhovitom tonu.

Brojni pratitelji pohvalili su influencericu u komentarima.

"Ovo je inače divna motivacija za bilo što, ne samo vježbanje", "Bravo, svaka čast", "Kraljica", "Taj trik mi je super", pisali su pratitelji.

