Ella Dvornik progovorila o svom problemu: 'Točno znam gdje smo se upoznali, ali...'

Influencerica Ella Dvornik (34) na društvenim mrežama redovito dijeli trenutke iz svog života s vjernim pratiteljima pa se tako ovaj put osvrnula na problem s kojim nikako ne može izaći na kraj.

U videu objavljenom na Instagram profilu priznala je da nikako ne može zapamtiti imena ljudi, a svoje obožavatelje je pitala imaju li i oni taj problem.

"Uvijek sam imala problem s ovim i uvijek sam pokušala svašta da si pomognem zapamtiti - najteže je bilo kad je bilo više ljudi odjednom i kad imaju dosta tradicionalna imena. Pogotovo jer zbog posla na redovnoj bazi upoznajem hrpetinu ljudi. Od svega, jedino što mi je pomoglo je to da budem iskrena", započela je Ella.

Zatim je objasnila svoje rješenje za problem zaboravljanja imena: "Kad se osoba predstavi i kaže ime, ponovim ime na glas nekoliko puta odmah ispred njih, svi budu malo zatečeni, onda im objasnim da to radim jer imam problem s pamćenjem imena i da mi to nekad pomogne da bolje zapamtim. Ljudi uglavnom to super prihvate jer shvate da ti je ipak stalo da zapamtiš i pokažeš poštovanje, ali dovoljno si samosvjestan da prihvatiš tu - naizgled nepristojnu manu i nesigurnost - pa u 99 posto slučajeva kad me sretnu za pola sata negdje i žele započeti razgovor, uvijek u šali ponove svoje ime 'Hej! Ivana od prije pola sata'. Meni je to super simpatičan način za razbijanje leda i ima i neku humorističnu samokritičnu notu."

Na kraju je pratiteljima rekla da podijele svoje savjete ako su i oni imali sličnih problema.

Jedna osoba je komentirala: "Pokušat ću. Ne pamtim imena pri upoznavanju, face da, ali ime...", na što je Ella odgovorila: "Isto! I točno znam gdje smo se upoznali i što smo pričali, ali ime - nikako."

"Ja sam odustala od toga, iskreno priznam da ne pamtim imena i onda i drugi priznaju i sve super. A ako je baš nužno pitat ću druge i ponoviti si pet puta u glavi", "Još uvijek imam taj problem i uvijek si kažem da ću se potruditi zapamtiti ime, ali uzalud... zapamtim jedva i svoje", glasili su ostali komentari.

