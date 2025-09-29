Jurica Pađen naplatio 40 tisuća eura zbog naljepnica na zagrebačkim kontejnerima

Zagrebački pjevač i gitarist Jurica Pađen naplatit će od Grada Zagreba 40 tisuća eura zbog korištenja njegovog slogana na naljepnicama za razvrstavanje otpada, koje i danas, više od dvije godine nakon završetka kampanje, stoje na dijelu zagrebačkih spremnika.

Kampanja pod nazivom "Stavi pravu stvar na pravo mjesto" započela je u ožujku 2018. godine i trebala je trajati do kolovoza 2022. Cilj projekta bio je educirati građane o odgovornom postupanju s otpadom, potaknuti kućno kompostiranje, ponovnu uporabu i veće odvojeno prikupljanje otpada. U sklopu kampanje, naljepnice s Pađenovim sloganom postavljene su na dio javnih spremnika, a kampanja je uključivala i reklamni spot u kojem je bivši gradonačelnik Milan Bandić kuhao ajngemahtec u pregači s istim sloganom. Projekt je ukupno vrijedio gotovo 5 milijuna kuna, a Europska unija ga je sufinancirala s 3,6 milijuna kuna.

Iako su aktivnosti kampanje službeno završile 2022., naljepnice su i dalje ostale na nekim spremnicima. U svibnju 2024. Pađen je stoga podnio zahtjev Gradu Zagrebu tražeći naknadu od 180 tisuća eura za razdoblje nakon završetka kampanje. Grad je u srpnju iste godine zatražio pravno mišljenje, dok je i sam autor dostavio svoje. Oba mišljenja potvrdila su njegovo pravo na naknadu, iako su predloženi iznosi bili različiti.

Situaciju su riješili dogovorom

Kako bi izbjegli mogući sudski spor, Grad i Pađen dogovorili su kompromis – ukupna isplata iznosi 40 tisuća eura bez PDV-a, a naljepnice mogu ostati na spremnicima koliko god Grad želi. Iznos će biti isplaćen u dvije rate: prva do 30. rujna 2025. uvećana za PDV, a druga do 31. ožujka 2026. Sredstva su osigurana u gradskom proračunu u sklopu programa gospodarenja otpadom.

Foto: Marko Lukunic/pixsell

"Oni još nisu maknuli moj slogan s kontejnera i ostat će tko zna do kada. Mi smo zapravo pronašli jedno kompromisno rješenje da to može i dalje ostati na spremnicima, da izbjegnemo sudske procese i komplikacije, zbog toga sam i ja prihvatio njihovu ponudu. Naljepnice s mojim sloganom sada mogu ostati do kada god oni žele. Tako da je ova cijena zaista mala s obzirom na to koliko se inače kreću cijene za takve stvari", rekao je Pađen.

