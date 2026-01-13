Julio Iglesias optužen za seksualno zlostavljanje, javile se navodne žrtve

Dvije žene optužile su španjolsku glazbenu zvijezdu Julija Iglesiasa (82) za seksualno zlostavljanje dok su radile kao kućne pomoćnice u njegovim vilama na Karibima. Optužbe, koje se odnose na događaje iz 2021. godine, objavljene su nakon zajedničke istrage španjolskog medija elDiario.es i američke televizije Univision, prenosi The Independent.

Foto: Javier Soriano/afp/profimedia

Prema navodima, napadi su se trebali dogoditi u Iglesiasovim domovima u Punta Cani u Dominikanskoj Republici te u Lyford Cayu na Bahamima. U to vrijeme mlađa od žena imala je 22 godine, dok je pjevač imao 77 godina.

Jedna od žena, koja je radila kao kućna pomoćnica, tvrdi da je bila prisiljena na spolni odnos s pjevačem te opisuje fizičko i verbalno zlostavljanje, uključujući šamaranje. Druga žena, fizioterapeutkinja, navodi da je tijekom rada za pjevača bila izložena neprimjerenom dodirivanju, uvredama i ponižavanju u atmosferi kontrole i stalnog uznemiravanja.

Iskazi navodnih žrtava

Žena predstavljena pod pseudonimom Rebeca izjavila je da ju je Iglesias navodno često pozivao u svoju sobu na kraju večeri.

„Koristio me gotovo svaku večer. Osjećala sam se kao objekt, kao robinja“, rekla je Rebeca za elDiario.es i Univision Noticias, navodeći i da su se navodni susreti često odvijali u prisutnosti starijeg člana kućnog osoblja.

Druga žena, pod pseudonimom Laura, tvrdi da ju je pjevač poljubio u usta i dodirivao protiv njezine volje.

Pokušaji kontakta bez odgovora

Novinari elDiario.es-a i Univisiona navode da su više puta pokušali stupiti u kontakt s Iglesiasom i njegovim odvjetnikom putem e-pošte, telefonskih poruka i pisama poslanih na njegove adrese, no odgovori nisu stigli. Bez uspjeha su pokušali kontaktirati i osobu zaduženu za upravljanje kućanstvom.

S druge strane, žena koju je Rebeca identificirala kao svoju prvu nadređenu u vili u Punta Cani odbacila je optužbe, nazvavši ih „besmislicama“. Tom prilikom opisala je Iglesiasa kao „poniznog, velikodušnog gospodina punog poštovanja prema ženama“.

Jedna od najvećih latino zvijezda

Julio Iglesias jedan je od najprodavanijih latino izvođača svih vremena. Globalnu slavu stekao je 1980-ih, a njegova pjesma „Begin the Beguine“ zauzela je prvo mjesto britanske top-liste 1981. godine. Tijekom karijere prodao je više od 300 milijuna nosača zvuka diljem svijeta.

Napominjemo da se radi o navodima iznesenim u novinarskoj istrazi te da Iglesias i njegov tim zasad javno nisu komentirali optužbe.

