DIRLJIVA OBJAVA /

Josipa Lisac oprostila se od Senke Veletanlić: Objavila njezinu fotografiju iz mladosti

Foto: Davorin Visnjic/pixsell

Glazbena diva oprostila se od svoje dugogodišnje kolegice na društvenim mrežama

21.1.2026.
15:31
Hot.hr
Davorin Visnjic/pixsell
Prije dva dana u 90. godini preminula je proslavljena pjevačica i glumica Senka Veletanlić. Ovaj gubitak dirnuo je mnoge, a među njima i jednu od najistaknutijih hrvatskih glazbenih diva, Josipu Lisac.

Na svom Instagram profilu, Josipa Lisac odala je počast preminuloj umjetnici dirljivom fotografijom. Objavila je crno-bijelu fotografiju mlade Senke Veletanlić, a uz nju je kratko napisala: "Divna Senka Veletanlić". 

Inače, Senka Veletanlić ostavila je neizbrisiv trag na glazbenoj sceni. Rođena je 27. svibnja 1936. godine u Zagrebu. Glazbenu karijeru započela je u zboru KUD-a „Joža Vlahović“, s kojim je nastupala diljem Europe, uključujući Pariz, Belgiju i Italiju. Prve profesionalne snimke ostvarila je 1958. godine za Radio Zagreb.

Iako je diplomirala na Ekonomskom fakultetu, odlučila je život posvetiti umjetnosti. Širu popularnost stekla je 1960. godine nastupom na Opatijskom festivalu s pjesmom „Noć bez zvezda“, a publika ju je brzo prepoznala po eleganciji, suzdržanosti i snažnoj interpretaciji. Nakon preseljenja u Beograd i braka s glazbenikom Zafirom Hadžimanovim, skladateljem i pijanistom, nastavila je nizati uspjehe. Posebno se pamti suradnja sa sestrom Biserom, a pjesma „Mi znamo sve“ iz 1972. ostala je trajno zapisana u antologiji domaćih šlagera, pišu vijesti.ba.

POGLEDAJTE VIDEO: Generacija Z sve više traži informacije na TikToku, a kome danas vjerovati? Otkriva Meri Goldašić u MagNetu

