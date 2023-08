Prema kraljevskom piscu Robertu Jobsonu, izvor blizak palači rekao mu je da kralj Charles neće ukloniti titule vojvode i vojvotkinje od Sussexa Harry i Meghan, što su oni dobili kao poseban dar pokojne kraljice Elizabete II.

Jobson, koji je napisao "Our King Charles III: The Man and the Monarch Revealed", rekao je da čak i ako Markle postane predsjednica, uklanjanje njezine titule se "jednostavno neće dogoditi".

"Bio sam neki dan u Royal Ascotu i upoznao sam izvor koji je prilično blizak kraljevskoj obitelji", rekao je Jobson za Daily Express. "Rekao sam, 'Pa, što je sa svim tim stvarima o oduzimanju titula?'"

“Ako ćete imati predsjednicu Meghan, onda sigurno, oni neće htjeti imati svoje kraljevske titule i bit će izbačeni iz loze nasljeđivanja?”, upitao sam. I on je apsolutno kategorički rekao da se to jednostavno neće dogoditi.”

Iako Markle nije službeno otkrila nikakve planove za predsjedničku kandidaturu, vojvotkinja je nedavno dobila zeleno svjetlo od ugledne političke osobe. Sestra predsjednika SAD-a Joe Bidena, Valerie Biden Owens, navodno je "podržala" Meghan kao ženu koju bi podržala za Bijelu kuću, piše Daily Mail.

Iako se čini da se Sussexi neće rastati od svojih titula, Harryju je ovaj tjedan tiho oduzeto "Njegovo kraljevsko visočanstvo" sa stranice profila ubrzo nakon što je Express ukazao na "veliku grešku" na njihovoj stranici. Imena para također su pomaknuta prema dnu glavne obiteljske stranice - ispod zaposlenih članova kraljevske obitelji, ali odmah iznad skandalima oštećenog princa Andrewa.

Prije digitalnog ažuriranja, Harry je dva puta nazivan "HRH". Harry i Meghan složili su se odreći se svojih titula "HRH" nakon što su napustili kraljevski život 2020. i nakon toga se povukli kao viši zaposleni članovi kraljevske obitelji.

U potrazi za privatnošću, par je imao intervju s Oprah Winfrey, prije nego što su objavili šestodijelni Netflixov dokumentarac, a kasnije i memoare koji potresaju svijet, “Spare”.

A kao još jedan udarac za par, kralj Charles navodno je izbacio Harryja i Meghan s okupljanja kraljevske obitelji kojim se obilježavala godina od smrti kraljice Elizabete II.