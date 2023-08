Andrew Tate (36) je nedavno u intervjuu s voditeljicom Candace Owens (34) prokomentirao princa Harrryja (38).

"On je sve ono što muškarac ne treba biti. Ja znam kako je taj čovjek jadan i koliko je jadna njegova žena. Nema šanse da je on sretan u tom scenariju. Da bi muškarac bio sretan, treba biti poštovan. On ne poštuje sam sebe, obitelj ga ne poštuje i ne poštuje ga njegova žena. Kod njih vlada mizerija. Dao je sve i nije dobio ništa", započeo je Andrew.

Kontroverzni influencer tvrdi da nikada ne želi biti poput Harryja koji se nikada nije ni za što borio na ovome svijetu.

"Čovjek je rođen u kraljevskoj obitelji, a nema nimalo časti. Ostat će nesretan. Njega svi mrze i svi ga smatraju izdajnikom. Misli da ima ljude na svojoj strani, ali kad sam sebe prikažeš kao zmiju, nitko te ne voli", zaključio je Tate.

Podsjetimo, Andrew je u Rumunjskoj optužen za silovanje, trgovinu ljudima i osnivanje organizirane kriminalne skupine za seksualno iskorištavanje žena. Andrew Tate se svih ovih godina ponosno opisivao kao ženomrzac, apsolutni seksist i kralj toksične muževnosti. Njegovi videoklipovi imali su na desetke bilijuna pregleda na TikToku, dok je na Instagramu imao 4,4 milijuna followera prije negoli mu je uklonjen profil sredinom kolovoza.

