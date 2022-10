Kanadski psiholog Jordan Peterson se rasplakao tijekom intervjua za "Piers Morgan Uncensored" kada ga je voditelj pitao o Oliviji Wilde koja ga je nazvala "herojem incel zajednice".

Olivia je bila na promotivnoj turneji za svoj film "Ne brini draga" kada je za Interview Magazine otkrila da je lik Chrisa Pinea u filmu, Frank, utemeljen na Petersonu. Ona ge je nazvala "pseudointelektualnim herojem incel zajednice".

"Naravno. Zašto ne?", rekao je Peterson kada ga je Piers Morgan pitao je li Olivijina tvrdnja o njemu istinita. "Ljudi me već dugo progone jer razgovaram s mladim muškarcima, što je užasna stvar", odgovorio je Peterson, a zatim briznuo u plač.

"Mislio sam da bi marginalizirani trebali imati glas?" rekao je. "Vrlo je teško razumjeti koliko su ljudi demoralizirani, a zasigurno su mnogi mladići u toj kategoriji", kazao je, a voditelj ga je pitao "tko su točno inceli".

Trailer filma mu se jako svidio

"To su ovi muškarci, oni ne znaju kako se učiniti privlačnima ženama, koje su vrlo izbirljive. Žene, kao, budu izbirljive… Od svog muškarca zahtijevaju visoke standarde. Pošteno. Ali svi ti muškarci koji su otuđeni, to je jer su usamljeni i ne znaju što bi i svi ih zlostavljaju", rekao je Peterson, a voditelj ga je zatim upitao "bole" li ga Olivijini komentari.

"Oh, u to vrijeme, kritike su bile na niskoj razini. Mislim, kad su me prikazali kao Red Skulla, magičnog super nacista, to je bio kraj uvredama. Nema ništa iza toga. Dakle, kada je Olivia Wilde dala te komentare, prvo što sam učinio je da sam pogledao trailer filma, koji mi se jako svidio, možda ga i pogledam. Nije mi baš smetalo", kazao je.

Peterson je rekao da su on i njegova obitelj razgovarali o filmu "Ne brini draga" i da su na njega reagirali s "dozom humora" što su ljudi pogrešno shvatili.

"Rekao sam, 'Nadam se da znate da je Chris Pine, koji me glumi, jako zgodan muškarac'. Dakle, to se čini u redu, a onda sam rekao nešto poput, 'Nadam se da će on dobro imitirati moj modni stil kad me bude glumio', i to je bila šala. Sve je to bila šala", istaknuo je Peterson.